市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

黃敏儀(左上)、陳海靈(左下)、尹導(右上)以及崔容準(右下)在論壇上發表政見、回答選民提問。(視頻截圖)

皇后區法拉盛 第20選區市議員參選人論壇18日晚舉行，聚焦改善法拉盛交通、市中心非法攤位等議題；參與的四名參選人均指出，法拉盛市中心的交通需要改善。

第20選區市議員參選人論壇由紐約同源會、紐約市亞裔 民主黨俱樂部等多個亞裔團體聯合舉辦，華裔黃敏儀、陳海靈、尹導以及韓裔崔容準(John Choe)參與並發表政見、回答選民提問。

陳海靈表示，改善法拉盛的交通，首先要提供足夠的停車位，若車位不足，車主經常需要為了找到一個車位在街上來回繞行，不僅造成交通堵塞，對公車、行人也有負面影響；此外，應增設更多法拉盛直通曼哈頓的巴士，包括到曼哈頓華埠、中城，社區對此有很大需求。

針對法拉盛街頭的非法擺攤問題，陳海靈表示，這些街頭非法攤位，對每月支付租金的法拉盛正規店主不公平，特別是在疫情期間；但市府也應找到解決方案，「我認為可以開放像夜市這樣的露天場所，定期供攤販使用。」

尹導表示，北方大道和三福大道之間的緬街很久以來是法拉盛最熱鬧的街區，「然而市府不顧民意，禁止私家車在此通行，19日實施的法拉盛公車專用道計畫不適合法拉盛，法拉盛需要公車總站，我若當選市議員，會極力爭取」，他還倡導建立地鐵和巴士之間的信號連接，讓轉乘更順利、省時，「改善交通的政策，應集思廣益、有創新」。

黃敏儀表示，「我反對法拉盛市中心公車專用道計畫，該計畫制定是根據疫情前的調研和數據，沒有社區的參與、也沒有反應社區的需要；市府對社區制定任何政策，都用先聽取社區的聲音和意見。」

崔容準(John Choe)則表示，過去十年，法拉盛因為汽車數量大增，導致車禍致死或致傷人數也大增，「我倡導拓寬緬街路面，建造受保護的單車道，為民眾提供不同交通工具的選擇，我若當選市議員，會爭取公共交通對大眾免費。」