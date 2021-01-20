我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(左上)、陳海靈(左下)、尹導(右上)以及崔容準(右下)在論壇上發表政見、回答選民提問。(視頻截圖)
黃敏儀(左上)、陳海靈(左下)、尹導(右上)以及崔容準(右下)在論壇上發表政見、回答選民提問。(視頻截圖)

皇后區法拉盛第20選區市議員參選人論壇18日晚舉行，聚焦改善法拉盛交通、市中心非法攤位等議題；參與的四名參選人均指出，法拉盛市中心的交通需要改善。

第20選區市議員參選人論壇由紐約同源會、紐約市亞裔民主黨俱樂部等多個亞裔團體聯合舉辦，華裔黃敏儀、陳海靈、尹導以及韓裔崔容準(John Choe)參與並發表政見、回答選民提問。

陳海靈表示，改善法拉盛的交通，首先要提供足夠的停車位，若車位不足，車主經常需要為了找到一個車位在街上來回繞行，不僅造成交通堵塞，對公車、行人也有負面影響；此外，應增設更多法拉盛直通曼哈頓的巴士，包括到曼哈頓華埠、中城，社區對此有很大需求。

針對法拉盛街頭的非法擺攤問題，陳海靈表示，這些街頭非法攤位，對每月支付租金的法拉盛正規店主不公平，特別是在疫情期間；但市府也應找到解決方案，「我認為可以開放像夜市這樣的露天場所，定期供攤販使用。」

尹導表示，北方大道和三福大道之間的緬街很久以來是法拉盛最熱鬧的街區，「然而市府不顧民意，禁止私家車在此通行，19日實施的法拉盛公車專用道計畫不適合法拉盛，法拉盛需要公車總站，我若當選市議員，會極力爭取」，他還倡導建立地鐵和巴士之間的信號連接，讓轉乘更順利、省時，「改善交通的政策，應集思廣益、有創新」。

黃敏儀表示，「我反對法拉盛市中心公車專用道計畫，該計畫制定是根據疫情前的調研和數據，沒有社區的參與、也沒有反應社區的需要；市府對社區制定任何政策，都用先聽取社區的聲音和意見。」

崔容準(John Choe)則表示，過去十年，法拉盛因為汽車數量大增，導致車禍致死或致傷人數也大增，「我倡導拓寬緬街路面，建造受保護的單車道，為民眾提供不同交通工具的選擇，我若當選市議員，會爭取公共交通對大眾免費。」

法拉盛 紐約市 亞裔

上一則

葛謨新財年預算 要聯邦撥150億補缺口

下一則

揚言射殺重要官員 皇后區川粉被捕

延伸閱讀

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天
紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡
反對法拉盛公車專用道計畫 社區再抗議

反對法拉盛公車專用道計畫 社區再抗議
尹導參選法拉盛市議員 強調反對取消資優班和SHSAT

尹導參選法拉盛市議員 強調反對取消資優班和SHSAT
皇后夜市4月將回歸 重回法拉盛可樂娜公園

皇后夜市4月將回歸 重回法拉盛可樂娜公園
社區再抗議 反對法拉盛緬街公車專用道計畫

社區再抗議 反對法拉盛緬街公車專用道計畫

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診125萬 新增死亡167人

2021-01-19 20:06
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國