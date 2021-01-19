多位皇后區州眾議員 新會期獲任主席

李羅莎被任命為州眾議會消費者事務和保護委員會主席。(李羅莎辦公室提供)

代表皇后區 法拉盛和新鮮草原(Fresh Meadow)選區的紐約州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)，獲州眾議長希士提(Carl Heastie)任命為州眾議會消費者事務和保護委員會(Consumer Affairs and Protection)主席，也是李羅莎自2013年成為州眾議員後，首次擔任委員會的主席。

消費者事務和保護委員會負責維護消費者的權益，包括消費者的健康和安全、個人隱私以及商業慣例規範。李羅莎表示，「這一任命讓我感到激動和榮幸，我會繼續致力在不斷變化的經濟環境中保護消費者的利益」， 她過去多年一直是該委員會成員，深感保持消費者安全和知情權的重要性，「我期待與消費者、倡導者、企業和政府機構合作，制定出能夠充分反映我們需求的議程。」

代表皇后區森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Gardens)等地的州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)，則被任命為州眾議會食品、農業和營養政策工作組(Assembly Task Force on Food, Farm and Nutrition Policy)主席。

他表示，紐約州健康基金會(NYS Health Foundation)的一份報告預估，每100名紐約人中就有近十人面臨某種形式的糧食不足狀況，疫情及其帶來的經濟影響加劇了此問題。

「過去一年暴露了我們社區面臨的嚴重的糧食不足問題」，羅森塔爾說，「此工作組致力於製定政策以擴大健康食品獲取渠道，彌合糧食不足差距並支持紐約當地農業部門，我們的承諾是確保紐約人吃飽」，他希望通過利用紐約現有的強大農業社區，增加民眾獲得平價健康食品的機會。

此外，艾姆赫斯特選區州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)被任命為州眾議會新美國人工作組(Task Force on New Americans)主席，該工作組在為紐約州所有移民倡導平等和進步的政策和立法方面發揮關鍵作用，還致力於提高民眾認識移民對紐約州有積極的經濟和社會影響。