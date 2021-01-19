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市議員競選論壇 森林小丘4參選人反廢SHSAT

記者朱蕾／紐約報導
第29選區市議員參選人臧東慧(左上)、黃啟俊(右上)、阿諾夫(左下)和舒曼琳(右下)參加論壇。(視頻截圖)
第29選區市議員參選人臧東慧(左上)、黃啟俊(右上)、阿諾夫(左下)和舒曼琳(右下)參加論壇。(視頻截圖)

紐約同源會、紐約市亞裔民主黨俱樂部等多個亞裔團體聯合舉辦的紐約市議會初選參選人論壇，以17日晚皇后區29選區拉開序幕，參加的四位參選人黃啟俊(Edwin Wong)、臧東慧、舒曼琳(Lynn Schulman)和阿諾夫(David Aronov)均表示，支持現行的特殊高中入學制度。

覆蓋皇后區森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Gardens)、雷哥公園(Rego Park)等地的第29選區，目前已有12人宣布參選市議員，其中四位參與了此次由亞裔團體主辦的論壇，分別從教育、地區經濟、耆老服務等多個方面闡述政見。

黃啟俊表示，他提倡為小企業增加低息貸款，讓每個餐館能夠擁有自己的網站，顧客可直接下單，無需通過第三方，從而增加餐館的收入；對於耆老照顧，應制定家庭護理計畫，更好的讓護理員為耆老提供照顧和陪伴，同時爭取更多年長者住房；他還建議為疫情中有困境的居民提供現金援助，用於支付房租、抵押貸款等，為收不到租金的房東提供稅收減免。

教育方面，黃啟俊說，他將專注於解決學校擁擠、提高學區福利；支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班項目，並提供更多遠程學習設備；還要確保每個家庭都能使用網路。

臧東慧表示，「若當選市議員，我要提高教育質量，而不讓教育政治化，輔助成績不達標的學校和學生，保衛SHSAT、擴大資優班項目，尊重學區畫分和中小學就近入學原則，恢復初中的篩選錄取(Screening)」；此外，他提出重修雷克島監獄，取消社區監獄計畫；尊重和支持警察；降低房產稅，特別是在疫情期間，為中產階級減輕負擔；還要改革交通罰單政策。

目前任職於市議長辦公室的舒曼琳說，「我將致力於推動平價醫療保險，此次疫情讓整個醫療系統陷入危機，震中皇后區更為嚴重；我還要確保醫療系統對所有族裔公平開放，提供包括中文在內的多語言服務」；教育方便，她也支持SHSAT以及在各區增加特殊高中數量；還將推動立法為小企業提供成功所需的支持，確保亞裔小企業主享受到政府的各種扶持項目。

阿諾夫則表示，他在現任市議員克思諾維茲(Karen Koslowitz)辦公室任職七年期間，為數千名社區居民解決問題，自己的家庭在秋園經營小企業20餘年，「我了解小企業的艱辛，倡導為小企業提供更多贈款與貸款，提供更多輔導、技術和語言支持，減少對小企業的罰款」。他還說，小房東也是小企業，應享受政府給予小企業的權益和服務。

教育方面，阿諾夫也表示支持SHSAT和資優班，增加科學、技術、工程、數學(STEM)的課程，會致力於解決學區擁擠問題。

教育 紐約市 亞裔

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