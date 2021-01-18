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尹導參選法拉盛市議員 強調反對取消資優班和SHSAT

記者朱蕾╱紐約報導
尹導(左四)在法拉盛圖書館前，宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者朱蕾╱攝影)
尹導(左四)在法拉盛圖書館前，宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者朱蕾╱攝影)

華裔尹導17日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，宣布加入法拉盛第20選區市議員競選，表示「強烈反對紐約市取消資優班(Gifted and Talented)考試、支持現行的特殊高中入學政策；若當選市議員，最關注的是公共安全、教育資源、就業、平價住房和交通問題。」

尹導表示，他堅決反對廢除資優班項目以及未來可能取消特殊高中入學考試，「雖然一次性考試不完美，但這是目前最公平的方式，把『族裔平均分配』作為取消資優班、取消SHSAT考試的理由是站不住腳的，為什麼好萊塢、美國三大球賽場上沒有足夠比例的亞裔？我們應該提倡競爭和努力。」

56歲的尹導是第一代華裔移民，出生在中國上海，畢業於華東師範大學，1988年留學日本，攻讀政治學；十年後來美，曾在多家企業任職，包括網購、機械人、計算機技術等公司。

「我1998年來美後，第一個住所就在法拉盛，第一張圖書館證就在法拉盛圖書館辦理，也曾在法拉盛經商，我了解和深愛這個社區。」尹導說，「持續了近一年的新冠疫情對法拉盛造成很大衝擊，但政府對社區的幫助不足，甚至還強行推出法拉盛市中心公車專用道這種有損社區商業恢復和發展的計畫，在社區恢復期間，特別需要一名有責任心、創造力、領導力的市議員。」

第20選區現任市議員顧雅明將於今年底屆滿卸任，已有多位華人宣布參選此職位，包括州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀(Sandra Ung)、前華策會福壽老人中心主任王能、華裔電召車司機陳海靈，此外還有大法拉盛商會執行主任韓裔崔容準(John Choe)等。

法拉盛 資優班 華裔

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