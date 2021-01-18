森林小丘市議員選戰 臧東慧籌款名列前茅

臧東慧(左)走訪選區居民。(臧東慧提供)

紐約市 議會第29選區目前已有12人宣布參選，在市競選財務局(NYC Campaign Finance Board)日前公布的第二輪競選財務申報結果中，華裔 參選人臧東慧收到的競選基金、捐款人數、競選相對基金(Matching Funds)數量均名列前茅，「我開始籌集競選經費的時間比大多數參選人晚了幾個月，獲得此結果讓我更有信心贏得選舉。」

市競選財務局網站顯示，臧東慧共收到2萬7215元競選基金，來自416人，獲得的競選相對基金為2萬5532元；另一名華裔參選人黃啟俊(Edwin Wong)共收來自152人的共1萬4509元的競選基金。

臧東慧表示，他的競選相對基金的比例在12名參選人中位列第一，「自去年9月15日宣布參選後的短短四個月裡，取得此結果，令人鼓舞。」

第一代華裔移民臧東慧1995年從上海交通大學畢業，在萊斯大學(Rice University)取得博士學位後，進入華爾街 工作。他與其他家長組建的紐約居民聯盟，一直積極支持保留特殊高中入學政策、反對社區監獄等。

宣布參選以來，臧東慧表示，走訪選區內的數十家商鋪，了解商家的需要和困難，還多次組織食物發放活動，幫助生活有困難的居民。

臧東慧說，29選區內的皇后大道(Queens Blvd.)單車道是社區的爭議問題，市府將一條停車道改為單車道導致停車位減少，小商家和顧客不滿，他兩周前在本地臉書群裡發起討論，還在一天早上站在68大道和皇后大道交口記錄單車數量，旨在拿到一手數據，為進一步分析報告打基礎。

第29選區包括皇后區森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Gardens)與雷哥公園(Rego Park)等，有不少華裔居民；另一名華裔參選人黃啟俊是森林小丘亞裔協會(FHAA)主席、紐約州民主黨委員會男委員。