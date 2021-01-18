楊安澤籲大銀行允市民卡開戶與議員托瑞斯為無證移民和低收者發聲 不因為沒有身分而遭金融服務歧視

楊安澤在其競選綱領中提承諾，他將利用市府的存款權力作為籌碼，要求大銀行為移民社區提供服務。（記者和釗宇／攝影）

紐約市長參選人楊安澤 17日和新科國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)在曼哈頓下城舉行記者會，呼籲大銀行允許無證移民 使用紐約市民卡 (IDNYC)來開設銀行帳戶；楊安澤也表示，他若當選，將進一步擴大IDNYC的功用，讓無論有無身分的紐約客，都能成為這座城市的一部分。

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（影音來源：記者和釗宇）

楊安澤指出，數據顯示全市約有九分之一的市民沒有銀行帳戶，共有近100萬市民沒有銀行帳戶或很少享受金融服務，意味著這些市民極度依賴取現、預付卡、私人借貸和轉帳等服務；楊安澤和托瑞斯表示，這類服務價格虛高而且已經過時，通常一年要讓低收入和移民額外花費3000元。

楊安澤在其競選綱領中提承諾，他若當選，將要求大銀行為更廣的移民社區提供服務，允許市民使用IDNYC作為有效證件開戶，那些拒絕為無證移民開設銀行帳戶的銀行將無法獲得市府財政的存款；同時，他還承諾將擴大IDNYC的功能，市民將能使用IDNYC領取現金福利，並且在他提議開設的「紐約人民銀行」(People's Bank of New York City)開戶。

楊安澤表示，紐約是移民的城市，是歡迎移民的象徵，「我也是移民二代，但很多移民仍然難以融入社會；IDNYC幫助許多移民享受了市府資源，但在這個世界金融中心，卻無法獲得金融服務，這是沒有道理的；我若當選市長，我將以數百億元市府存款為籌碼，要求大銀行允許無證移民使用IDNYC開戶；我們要確保所有移民，無論有無合法身份，都是紐約社區和經濟的一部分。」

此前因川普政府的反移民政策，過去四年內不少無證移民都不願透露任何個人信息，擔憂被遞解處境；對此楊安澤表示，紐約市作為庇護城市，理應為所有無證移民保護個人信息，他坦言未來仍有不少工作要做，需重建移民對政府的信任。

托瑞斯則表示，為了讓紐約市成為包容而公平的城市，「我們需要確保所有市民，無論是否有合法移民身份，都有機會使用金融服務；IDNYC讓廣大移民對紐約市有了歸屬感，但紐約市的大銀行仍然拒絕使用IDNYC作為有效開戶證件，這將很多低收入和無證移民排除金融服務系統之外；在世界金融之都，不應該出現這種金融服務的歧視。」