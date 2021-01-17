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市議員選戰…劉林劍虹、李金枝 宣稱獲相對基金

記者金春香／紐約報導
劉林劍虹的競選籌款共有490名捐款者。（取自劉林劍虹競選網站）
劉林劍虹的競選籌款共有490名捐款者。（取自劉林劍虹競選網站）

市議員曼哈頓華埠第一選區選情激烈，參選人劉林劍虹和李金枝日前都宣布已向市競選財務委員會(CFB)提交申報，獲得競選相對基金(matching fund)，另一名曾經挑戰現第一選區市議員陳倩雯的馬泰(Christopher Marte)則在CFB去年12月發放的首批競選相對基金中就已獲撥，並於近日宣布自己獲得982名捐款者的支持，為所有參選人中最多。

2021年市級選舉，是新相對基金系統實施以來的首個全市性選舉，去年12月15日CFB首輪大規模依新規發放相對基金，共向參選市長、市主計長、五區區長及市議員等61位參選人，發放總額達1726萬3525元的相對基金；本月15日，CFB第二輪向13名參選人發放總計145萬718元的相對基金。

雖然劉林劍虹和李金枝的名字還未出現在CFB公布的相對基金獲得者名單上，但二人都宣布已經獲得相對基金，其中劉林劍虹的競選籌款共有490名捐款者，捐款中位數為50元，平均捐款數額為165.65元，她目前已籌得包括相對基金在內的24萬1000元資金；李金枝籌得包括相對基金在內的總數額則為22萬4830元。

劉林劍虹表示，其政治捐款不接受任何房地產開發商、警察工會或其他特殊利益集團的捐贈，她已經獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)及梅隆尼(Carolyn Maloney)、紐約州參議員劉醇逸、Jim Owles自由派民主黨俱樂部和地區領袖潘愛詩(Daisy Paez)的背書支持。

李金枝同樣獲得多名民主黨民選官員背書，包括市議員陳倩雯、羅森塔爾(Helen Rosenthal)、阿亞拉(Diana Ayala)和蘿絲(Deborah Rose)，州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)，及前市議長馬麗桃(Melissa Mark-Viverito)。

馬泰在首輪相對基金發放中已獲得15萬9779元，其競選團隊表示他目前已經獲得982名捐款者的捐款，在第一選區市議員參選人中最多，平均捐款數額最低，為87元，且獲得來自第一選區內所有郵遞區號的個人的捐款。

馬泰已經獲得多個民主黨俱樂部的背書，包括下城獨立民主黨(Downtown Independent Democrats)、格蘭街民主黨(Grand Street Democrats)、Village Independent Democrats、紐約市亞裔民主黨俱樂部(The New York City Asian American Democratic Club)等。

李金枝(右)已向市競選財務委員會(CFB)提交申報，獲得競選相對基金。（取自李金...
李金枝(右)已向市競選財務委員會(CFB)提交申報，獲得競選相對基金。（取自李金枝競選網站）

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