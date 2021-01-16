市議員競選財務申報結果公布 黃敏儀居皇后區第二

市競選財務局日前宣布第二輪競選財務申報結果，第20選區市議員候選人黃敏儀，共收到8萬7214元的競選基金，在皇后區所有市議員候選人中排名第二。(黃敏儀提供)

紐約市 競選財務局(NYC Campaign Finance Board)日前宣布第二輪競選財務申報結果，第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)，共收到8萬7214元的競選基金，在皇后區所有市議員候選人中排名第二，僅次於第21選區競選連任的市議員莫亞(Francisco Moya)，全市中排名第七。

市競選財務局網站顯示，加上12月獲得14萬2614元的競選相對基金(Matching Funds)，黃敏儀總競選經費達22萬9828元，扣除已支付的各項花費，帳戶中目前人有17萬7378元，比同一選區排名第二的參選人獨立司機工會華人 司機召集人陳海靈多出餘8萬元。

根據市競選財務局官網，包括法拉盛 的第20選區尚有六人參選，除了黃敏儀與陳海靈外，還有前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準、社區人士尹導以及尚未公開參選的黃山姆(Sam Wong，音譯)。

第二輪競選財務申報結果排名第二的為陳海靈，共募集3萬3910元捐款，加上12月獲得7萬2101元相對基金，共募集10萬6011元，還剩8萬8055元，排名第三的王能共募集6萬5463元，還剩3萬1911元，排名第四的崔容準募集5萬194元，還剩2萬3893元，尹導募集1萬998元，還剩8260元。

對此，黃敏儀表示，她有500筆捐款來自選區與全市各地，其中包括醫護人員等，她感謝社區的支持，並表示募款的成果讓她能夠花費更多時間聆聽民意，以為社區爭取權益，「在接下來幾個月，我將繼續與社區居民交換意見，找出帶領法拉盛走出疫情困境的最佳策略。」

選民連署將於2月23日開始，屆時六名參選人將獲取所需連署簽名；第20選區現任市議員顧雅明任期將於今年底屆滿，該選區包括法拉盛、新鮮草原、大學點與部分貝賽等地區。

相關申報結果，可以於紐約市競選財務局網站查詢，網址是：https://www.nyccfb.info/VSApps/WebForm_Finance_Summary.aspx?as_election_cycle=2021