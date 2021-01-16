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宣布參選後 楊安澤首站到法拉盛中餐廳用餐

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(左)與楊安澤(右)在法拉盛一家中餐廳共進午餐，探討皇后區在疫情期間面臨的困境。(取自楊安澤推特)
理查茲(左)與楊安澤(右)在法拉盛一家中餐廳共進午餐，探討皇后區在疫情期間面臨的困境。(取自楊安澤推特)

華裔市長參選人楊安澤日前正式宣布參選紐約市長後，當天中午約見皇后區長理查茲(Donovan Richards)在法拉盛一家中餐廳共進午餐，席間探討當地在疫情期間因醫療物資不足等面對困境，雖未獲得理查茲背書，但他在稍後的走訪中，獲得州眾議員金兌錫認可，力挺他參選這一職位。

理查茲在採訪中表示，14日他與楊安澤就皇后區在疫情期間面臨困境展開討論，例如增加更多醫院、保護租客免於逼遷以及改善公共交通等，「我們成為疫情震中的震中，這場疫情加劇暴露了皇后區諸多的社會問題」。

楊安澤則表示，他與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)在紐約市生活25年，認為這裡是全世界最棒的地方，但疫情爆發後，給當地經濟帶來負面影響；他說，在皇后區，大量的小商家被迫關門，自己的一位朋友曾在當地經營一家餐廳35年，但因疫情也被迫歇業。

不過，理查茲並未在當天會談後背書楊安澤，他希望了解更多參選人的政綱，再做出選擇，「我想找到一個能帶領紐約市進步的市長，更希望這位未來的領導人能將皇后區放在首位，幫助這個被疫情肆虐的地區恢復經濟」。

楊安澤回應稱，理查茲是他尊敬的民選官員之一，若能獲得對方背書，將非常榮幸，「他(理查茲)與任何人都能共事，這正是紐約市需要的領導者」。

在稍後的法拉盛行程中，楊安澤在金兌錫的陪同下，走訪位於法拉盛市中心的La Jornada食品儲蓄銀行，探討紐約市貧富差距巨大的問題；金兌錫說，因為疫情導致紐約政策漏洞暴露，許多皇后區居民因貧窮忍受飢餓與疾病，但富人卻可以選擇逃離這個城市，他贊同楊安澤提出「紐約人民銀行」等政見，將幫助紐約市重新恢復生機。

楊安澤感謝金兌錫的背書，表示若當選，他將確保每個紐約民眾都獲得基本收入，小商家擁有足夠的資源，恢復被疫情影響的經濟，「紐約市等不及循序漸進的改革方式，這座城市需要採取大刀闊斧的改革，以走出目前的困境；我將與金兌錫一起，帶領紐約市走得更遠」。

楊安澤(左)在金兌錫(右)陪同下走訪法拉盛社區。(金兌錫提供)
楊安澤(左)在金兌錫(右)陪同下走訪法拉盛社區。(金兌錫提供)
楊安澤(右)獲金兌錫(左)背書。(金兌錫提供)
楊安澤(右)獲金兌錫(左)背書。(金兌錫提供)

紐約市 疫情 楊安澤

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