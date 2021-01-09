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拜登上任在即 移民團體促盡速改革政策

記者金春香／紐約報導
川普政府的移民政策備受爭議，圖為2017年2月紐約高中生走上街頭聲討川普移民政策。（本報檔案照；記者金春香／攝影）
川普政府的移民政策備受爭議，圖為2017年2月紐約高中生走上街頭聲討川普移民政策。（本報檔案照；記者金春香／攝影）

拜登本月20日即將就任總統，各移民團體近日紛紛要求拜登就任第一天就應及時改正過去四年遭到嚴重破壞的美國移民系統；紐約移民聯盟(NYIC)8日與多個移民組織舉行線上論壇，要求拜登上台後立即頒布暫停移民遞解、逮捕行政令，擴大「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)，廢除穆斯林國家旅行禁令等。

拜登曾承諾就職後100天內的執政重點包括移民改革和抗擊疫情等，其中移民政策包括取消公共負擔政策，結束難民禁令，支持夢想生，停止在美國和墨西哥之間築牆等。

紐約移民聯盟臨時行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，四年來，川普和白宮負責移民相關政策的資深顧問米勒(Stephen Miller)扭曲美國的移民系統，讓眾多移民陷入水深火熱之中，如今人們已經準備好迎接新一屆聯邦政府，需要新政府立即行動，保證數以萬計移民家庭不被分離，確保移民獲得公正對待，取消川普政府頒布的多項歧視性移民政策，修正已經破裂的移民系統。

移民聯盟和多個移民組織呼籲拜登上台後首先結束穆斯林禁令和其他旅行禁令，然後立即重啟美國難民項目，之後擴大「夢想生計畫」和「臨時保護身分」(TPS)項目，同時加速1100萬名擁有成為公民資格的移民入籍程序。

會上多名夢想生、曾被ICE拘捕及家人因禁令無法團聚的個人分享經歷，非營利組織ImmSchools創始人Vanessa Luna表示，自己曾以無證移民的身分生活了20年，通過DACA獲得合法居留和工作身分後，獲得了更多資源，「受益於DACA，我才能創辦這個組織，為更多移民青少年提供幫助。」

紐約移民聯盟臨時行政總監阿瓦德籲拜登政府改革移民政策保護紐約440萬移民。（視訊...
紐約移民聯盟臨時行政總監阿瓦德籲拜登政府改革移民政策保護紐約440萬移民。（視訊會議截圖）

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