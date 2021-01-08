暴徒闖國會 新科眾議員瑪麗奧譴責

瑪麗奧(右)在家人陪伴下在華府宣誓就職國會眾議員，並立即進入角色。（瑪麗奧辦公室提供）

大量川普支持者6日衝入國會時，來自紐約市 的新科國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)正在那裡參與總統選舉確認程序，7日她親述當日經過，並嚴厲譴責暴徒的行為；但作為曾被川普公開背書的共和黨人，她指出大選中確實有一些「選舉違規」，需要進一步討論。

瑪麗奧回憶說，6日國會山莊針對總統選舉的辯論原本進行得十分順利，之後突然被要求戴上防毒面具，「國會山莊的警察 走到麥克風前面，宣布因為安全問題，國會山莊暫時封鎖，但是要我們保持鎮定，繼續待在座位上。」

辯論又持續了15分鐘之後，再度被打斷，「警察再次要求我們從座位底下拿出防毒面具並且戴上，這時候在場的人開始有些擔心。」

很快瑪麗奧和其他議員一起，在警方帶領下，從國會山莊的隧道前往安全地帶後，才被告知原來是暴力示威者闖入。

瑪麗奧說，「這明顯是一件非常令人傷心和不安的事情，我對此表示譴責，這完全不能接受，並且無助於任何人和事。」

「很多抗議示威者向警察投擲物體，並損壞國會山莊」，瑪麗奧呼籲拘捕並起訴涉案者。

不過瑪麗奧對於總統選舉認證程序仍說，「少數幾個州，其中不包括紐約，確實有出現證人、宣誓書和其他重大投票違規的證據，我已經和幾名同事聯名以書面致眾院議長波洛西，要求以透明方式調查這些違規行為。」

第11選區聯邦眾議員瑪麗奧，代表布碌崙貝瑞吉、戴克高地以及史泰登島等地，原本擔任紐約州眾議員的她，在去年普選中，以破釜沉舟之態辭去州眾議員，代表共和黨挑戰前聯邦眾議員羅斯(Max Rose)，最終獲勝。她也是川普少數公開背書的參選人，並通過入選「年輕槍手」項目，在選舉中獲得大量支持。