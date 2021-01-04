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史島正式變天 瑪麗奧宣誓就職國會眾議員

記者黃伊奕／紐約報導
瑪麗奧(右)帶著父母在國會宣誓就職。（瑪麗奧辦公室提供）
瑪麗奧(右)帶著父母在國會宣誓就職。（瑪麗奧辦公室提供）

在去年大選中勝選代表史泰登島和部分布碌崙南區的第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，3日在華府宣誓就職，並帶著自己父母前往，表示「我的父母60年前移民來到這個國家，努力工作、作出犧牲，今天女兒宣誓就職成為國會議員，這就是美國夢的真諦」。

瑪麗奧此次挑戰民主黨籍的時任國會眾議員羅斯(Max Rose)，在膠著選情下大獲全勝，是共和黨在去年大選中抵擋民主黨「藍潮」的關鍵性一役，助共和黨奪下國會眾議院的多個關鍵性席位，阻止民主黨在眾院成為超級多數。

3日她帶著身為新移民的父母，一起到國會宣誓就職，稱這意味著家族的美國夢實現；她表示，「我在宣誓就職時，父母就在華府，他們在60年前移民來到這個國家，並努力工作犧牲了自己，今天他們的女兒宣誓就職於美國國會，這是美國夢的真諦，也是我們必須守衛的。」

瑪麗奧承諾，上任後首要任務是針對史泰登島疫情採取更多防疫行動，幫助選區民眾挺過疫情；她表示，在華府了解疫苗分配情況，十分高興疫苗能快速發放給一線醫護人員，也認為如今政府需更多關注民眾疫情下的財務狀況，致力幫助他們緩解疫情帶來的經濟壓力。

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