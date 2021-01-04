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才宣布參選 落敗國會議員羅斯 退選紐約市長

記者和釗宇／紐約報導
羅斯3日宣布退出2021年紐約市長競選。（美聯社）
羅斯3日宣布退出2021年紐約市長競選。（美聯社）

連任失敗的史泰登島國會眾議員羅斯(Max Rose)3日宣布退出2021年紐約市長競選，這距離他宣布參選還不到一個月；他通過社交媒體表示，「經過認真考慮，我決定退出今年的市長競選。」

民主黨籍的羅斯此前代涵蓋史泰登島和布碌崙(布魯克林)南區的第11選區，在去年大選中被共和黨籍對手瑪麗奧(Nicole Malliotakis)擊敗；他隨後在12月宣布將參選2021年紐約市長民主黨初選，並向市競選財務委員會正式遞表。

3日他在宣布退選之際，也告誡如今已群雄逐鹿的市長參選人，稱所有人都應理解目前紐約市民對市府抱有很深的不信任，「我敦促所有參選人承認這一事實，那就是全市五區很多市民都不相信市府站在工薪階層一邊，人們很害怕，也不確定他們所愛的紐約市未來幾年還會不會在。」

他表示，下任市長的任務不僅僅是平衡預算，「更重要的是建立社會契約，確保照顧到每一個市民，紐約市可以作為全球城市治理的表率。」

儘管退出競選，但羅斯表示，將繼續致力於讓紐約市變得更加美好，為紐約市爭取資源；同時他也表示，期待未來花更多時間陪伴家庭，「我兒子Miles剛學會爬行，現在才可以自己站起來，今年很快將學會走路。」他還說，他和妻子計畫收養一個嬰兒。

2021紐約市長參選人隊伍如今已極為擁擠；目前已宣布參選的實力競爭者包括市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)，前清潔局長加西亞(Kathryn Garcia)等；前民主黨總統參選人楊安澤也已向市選舉財務委員會交表，預計近期就將正式宣布啟動競選。

紐約市 民主黨 史泰登島

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