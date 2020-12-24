楊安澤已登記 參選紐約市長

市競選財務委員會23日確認楊安澤已交表登記參選2021年紐約市長選舉。（本報檔案照）

紐約市 競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)23日確認，前華裔民主黨 總統參選人楊安澤 已經提交資料，登記參選2021年紐約市長；根據近期兩份民調顯示，楊安澤參選市長的支持率領先於熱門參選人市主計長斯靜格(Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)等人。

紐約市長民主黨初選將於明年6月22日登場，如今已至少有35人登記參選，包括斯靜格、亞當斯等已籌款數百萬元的實力人士；不過有知情者指出，楊安澤還未最終確定參選，但向委員會提交文件是參選必需的一步。據紐約市選舉委員會的記錄顯示，在最近三次市長選舉中，楊安澤並沒有投票。

楊安澤在此次總統大選民主黨初選中，以主打的「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪，也成網路流行文化的一大符號，獲得年輕群體的熱捧；他退選後仍積極活躍在全國性政治舞台，為民主黨總統候選人拜登及多位民主黨的國會眾、參議員助選，成為民主黨的政治新星。

楊安澤此前表示，總統當選人拜登的過渡團隊曾與他接觸，詢問是否有興趣加入白登新政府，而他婉拒了邀請，稱「自己會選擇其他的方向努力」；而他也頻頻釋放出要參選紐約市長的信號，譬如與民主黨籍的紐約市議長張晟(Corey Johnson)取經，拜訪非裔社區領袖夏普頓(Al Sharpton)等政界人士，也邀請曾為前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)工作的著名策士塔斯克(Bradley Tusk)和科菲(Chris Coffey)擔任顧問。

他在日前還表示，若當選市長，將支持保留SHSAT，同時也指出，新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票，表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。

楊安澤出生於紐約，父母均來自台灣；他畢業於哥倫比亞大學，主修政治科學、經濟、法律；2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，協助孕育初創公司和企業家，還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change）。

若楊安澤最終參選並登上6月民主黨初選選票，他將是繼劉醇逸後，第二位登上紐約市長選舉選票的亞裔；目前除了楊安澤，還有曾任市競選財務委員會(Campaign Finance Board)董事的韓裔張哲熙(Art Chang)這位亞裔參選2021年紐約市長。