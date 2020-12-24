我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

楊安澤已登記 參選紐約市長

記者黃伊奕／紐約報導
市競選財務委員會23日確認楊安澤已交表登記參選2021年紐約市長選舉。（本報檔案照）
市競選財務委員會23日確認楊安澤已交表登記參選2021年紐約市長選舉。（本報檔案照）

紐約市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)23日確認，前華裔民主黨總統參選人楊安澤已經提交資料，登記參選2021年紐約市長；根據近期兩份民調顯示，楊安澤參選市長的支持率領先於熱門參選人市主計長斯靜格(Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)等人。

紐約市長民主黨初選將於明年6月22日登場，如今已至少有35人登記參選，包括斯靜格、亞當斯等已籌款數百萬元的實力人士；不過有知情者指出，楊安澤還未最終確定參選，但向委員會提交文件是參選必需的一步。據紐約市選舉委員會的記錄顯示，在最近三次市長選舉中，楊安澤並沒有投票。

楊安澤在此次總統大選民主黨初選中，以主打的「全民基本收入」(UBI)而聲名大噪，也成網路流行文化的一大符號，獲得年輕群體的熱捧；他退選後仍積極活躍在全國性政治舞台，為民主黨總統候選人拜登及多位民主黨的國會眾、參議員助選，成為民主黨的政治新星。

楊安澤此前表示，總統當選人拜登的過渡團隊曾與他接觸，詢問是否有興趣加入白登新政府，而他婉拒了邀請，稱「自己會選擇其他的方向努力」；而他也頻頻釋放出要參選紐約市長的信號，譬如與民主黨籍的紐約市議長張晟(Corey Johnson)取經，拜訪非裔社區領袖夏普頓(Al Sharpton)等政界人士，也邀請曾為前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)工作的著名策士塔斯克(Bradley Tusk)和科菲(Chris Coffey)擔任顧問。

他在日前還表示，若當選市長，將支持保留SHSAT，同時也指出，新冠疫情以來聯邦向民眾發放紓困支票，表明他所力推的「全民基本收入」概念已經被越來越多人接受。

楊安澤出生於紐約，父母均來自台灣；他畢業於哥倫比亞大學，主修政治科學、經濟、法律；2011年創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，協助孕育初創公司和企業家，還曾獲頒「白宮變革領袖獎」(White House Champion of Change）。

若楊安澤最終參選並登上6月民主黨初選選票，他將是繼劉醇逸後，第二位登上紐約市長選舉選票的亞裔；目前除了楊安澤，還有曾任市競選財務委員會(Campaign Finance Board)董事的韓裔張哲熙(Art Chang)這位亞裔參選2021年紐約市長。

紐約市 楊安澤 民主黨

上一則

皇后區3死大火 華人房東車內搜出助燃劑

下一則

單日近1.2萬確診 葛謨：是否暫停 就看這10天

延伸閱讀

無證客逮捕率降27% 維權人士盼拜登能續減

無證客逮捕率降27% 維權人士盼拜登能續減
紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長

紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長
美遭駭拜登要嚴懲俄羅斯 莫斯科反譏有恐俄症

美遭駭拜登要嚴懲俄羅斯 莫斯科反譏有恐俄症
民調：逾7成南韓人支持拜登與金正恩會談

民調：逾7成南韓人支持拜登與金正恩會談
拜登允翻轉川普移民政策 暫停驅逐移民

拜登允翻轉川普移民政策 暫停驅逐移民
婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定

婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

2020-12-23 20:20
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報