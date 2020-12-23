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婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤(左)表示，將於明年1月中上旬決定是否參選紐約市長，右為他的妻子盧艾玲。（歐新社）
楊安澤(左)表示，將於明年1月中上旬決定是否參選紐約市長，右為他的妻子盧艾玲。（歐新社）

前華裔民主黨總統參選人楊安澤2021年參選紐約市長的呼聲日益高漲，他也在多項民調中領先，楊安澤日前表示是否競選市長將在明年1月中上旬做出決定，若當選市長將保留特殊高中入學考試(SHSAT)，同時將致力於擴大紐約市優質教育資源。

楊安澤在其團隊日前舉辦的活動上表示，他曾婉拒拜登團隊的入閣邀請，目前他仍在和紐約市政界人士接觸，了解紐約市情況，明年1月中上旬將決定是否競選市長。

楊安澤表示，他此前在喬治亞州幫助民主黨參議員決勝選舉拉票時，拜登的過渡團隊曾與他接觸並詢及是否有興趣加入；楊安澤說，他婉拒了拜登團隊的邀請，希望拜登團隊另請高明，稱「自己會選擇其他的方向努力」；他也表示，拜登內閣應該有更多亞裔的身影，因為亞裔對拜登的勝選幫助很大。

楊安澤說，目前他仍在和紐約市政界人士交流，探討紐約市目前面臨的問題、下任市長可能有哪些舉措；他表示，是否參加紐約市長競選，將於明年1月中上旬作出決定。

楊安澤競選團隊的成員之一孫曉光則表示，目前至少有兩項民調顯示楊安澤領先，而且若按照即將實施的排序複選制投票，楊安澤的排名也是數一數二；他認為，楊安澤參選的可能性頗高，屆時將以競選總統團隊為班底，組建強大的競選市長團隊；孫曉光表示，相較於入閣，紐約市長之位能給楊安澤更大的施展平台。

楊安澤還表示，若當選市長，將支持保留SHSAT；他表示，SHSAT是亞裔重要的上升階梯，他的妻子盧艾玲也畢業於特殊高中之一的史岱文森高中；他說，紐約市教育改革的關鍵並不在SHSAT，而是應該擴大優質教育資源，「紐約市不應該在族裔之間搞零和遊戲，應該有足夠多的好學校，容納更多好學生」。

他還說，過去兩個月一直致力於奔走國會，說服國會議員在新一輪刺激法案中納入個人支票，如今這一目標已經實現，他感到十分驕傲；楊安澤說，一些國會議員認為，最終之所以將600元的個人支票納入法案，是受了他的影響，因為他提出的「全民基本收入」(UBI)的概念已經被更多人接受。

楊安澤表示，將於明年1月中上旬決定是否參選紐約市長。（美聯社）
楊安澤表示，將於明年1月中上旬決定是否參選紐約市長。（美聯社）

紐約市 楊安澤 拜登

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