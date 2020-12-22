紐約市長選舉民調 楊安澤又排第一

最新民調顯示2021年紐約市長參選者中，楊安澤支持率再排第一。（本報檔案照）

前華裔總統參選人楊安澤 尚未宣布加入2021年紐約市 長選舉，但根據21日公布的一項最新民調 顯示，他在目前參選人之中支持率再列榜首；這已是近期楊安澤第二次在2021年市長選舉民調中支持率排第一。

根據公共政策民意調查(Public Policy Polling)當日公布的最新民調數據，楊安澤若參選2021年紐約市長競選，將在民主黨初選中獲得17%的支持，這比位居第二的現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)領先了一個百分點，而比其他參選人多出至少十個百分點。

該民調是在16日至17日，通過對755名紐約市的民主黨選民進行電話和短信調查，預計誤差幅度為3.6%。

不過，該民調中有40%的選民表示，還未決定會支持誰，因此楊安澤雖居榜首，但並不代表他目前在所有民主黨參選人裡有絕對優勢；此外，該民調也沒有囊括所有參選人，譬如新近因連任失敗、剛宣布參選市長的史泰登島國會眾議員羅斯(Max Rose)。

但這已是楊安澤近期第二次在紐約市長競選民調中領先；月初由Slingshot Strategies對1000名紐約市民主黨選民進行的民調顯示，若2021年紐約市長民主黨初選現在舉行，有20%的受訪者支持楊安澤，支持率高居榜首；相比之下，亞當斯和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的支持率分別為14%和11%，前市議長柯魁英(Christine Quinn)和前市長助理威利(Maya Wiley)的支持率均為7%，落選國會議員的羅斯(Max Rose)支持率則只有6%，其他參選人的支持率均未超過5%。