國會眾議員羅斯 加入2021市長選戰

羅斯10日已向市選舉財務委員會遞交文件，宣布加入市長競選，然而仍需經過民主黨已有超過10人競逐的黨內初選這一關。(本報檔案照)

2021年紐約市 長競爭愈加激烈，前華裔總統參選人楊安澤(Andrew Yang)極大可能明年出馬競選外，連任失敗的史泰登島第11選區民主黨 籍國會眾議員羅斯(Max Rose)，日前也向市選舉財務委員會(Campaign Finance Board)遞交文件，成為目前市長候選人擁擠名單中的一員。

今年34歲的羅斯擁有歷史、心理學和經濟學位，曾在紐約醫療機構服務，還在前任布碌崙(布魯克林)地區檢察官湯普森(Ken Thompson)辦公室擔任過特別助理，更是九一一後首位參加選舉的退伍軍人，他曾在伊拉克和阿富汗前線服役多年，獲紫心勳章、銅星勳章等榮譽，從軍經驗相當豐富。

羅斯在職僅兩年就把位置讓給共和黨籍對手、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，在他敗選後發表感言時，不少支持者還在臉書上鼓勵他去競選市長；羅斯顯然考慮了一番，10日確定遞交了相關文件，正式加入市長競選，然而仍需經過民主黨已有超過10人競逐的黨內初選這一關。

羅斯所在的第11選區是全紐約市最保守的地區，在2016年、2020年總統選舉中，選民大多是川普 支持者，過去30多年來也一直由共和黨執政，兩年前民主黨籍羅斯算是「意外」奪下該席；川普上任以來被不少民選官員批評過，但羅斯從未發表有關川普的負面言論，且也被發現有意與同黨的左翼政客拉開距離。

外界認為羅斯上月選舉失敗的原因，須歸咎於他參與抗議明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死的示威活動，引起島上「保守派」、「挺警派」的不滿；而其對手瑪麗奧則獲得紐約市警察公會背書，取得當地居民的青睞。

2021年紐約市長選舉已有不少熱門參選人，包括市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人；另外楊安澤也傳出徵詢政治圈多位要角的意見，種種跡象顯示很有可能也參與競選。