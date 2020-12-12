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角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT

記者牟蘭／紐約報導
亞當斯(前排中)11日拜訪法拉盛華商會時表示，若當選，他將聽取民意，打造工薪階級的美國夢(記者牟蘭／攝影)
亞當斯(前排中)11日拜訪法拉盛華商會時表示，若當選，他將聽取民意，打造工薪階級的美國夢(記者牟蘭／攝影)

宣布角逐2021年紐約市長選舉的布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)，11日拜訪法拉盛華人工商促進會(FCBA)時表示，若當選他將打造工薪階級的美國夢，對於華人關心的特殊高中入學考試(SHSAT)，他承諾保留現有八所特殊高中SHSAT考試，建議增加五所新高中，採用改革方式錄取學生。

亞當斯11日拜訪法拉盛華商會，市議員顧雅明、市議員參選人王能、法拉盛華商會理事長戴宏、總顧問杜彼得以及總幹事胡師功等成員均參與當天會談，討論紐約市的經濟、教育與交通等發展問題。

過去曾支持特殊高中入學考試改革的亞當斯在會上承諾，他支持保留現有八所特殊高中的SHSAT考試，但他建議在五大區各增加一所特殊高中，採用改革計畫的錄取方式錄取學生；他說，新的五校將綜合學生各方面的表現，讓每校排名3%的學生進入就讀，旨在讓更多學生在學業生取得成功。

亞當斯表示，他若當選，實施任何政策前，都會先聽取民意再開展新政；以法拉盛緬街公車專用道為例，他表示，市府應廣泛收集民眾意見後，再決定是否禁止私家車進入緬街。

60歲的亞當斯在布碌崙(布魯克林)出生並長大，他說，自己來自「藍領」家庭，在市立大學(CUNY)半工半讀多年才拿到學位；他補充，他服務紐約市警22年，退休後開始從政，成為布碌崙區長前，他曾是第20選區州眾議員，任職長達四屆。

因為這段經歷，亞當斯表示，他更能了解紐約市工薪階級生活不易，許多移民不會英文，沒有資產，甚至不了解自己應有的權利；若當選，他希望打造一個更公平的市府，讓這些藍領階級也能完成自己的美國夢，改變人生軌跡。

法拉盛華商會理事長戴宏與總顧問杜彼得表示，華商會是非營利組織，不能背書任何民選官員的參選人，但他們願意為這些參選人提供平台，讓其向華人社區介紹自己的政綱。

紐約市 法拉盛 特殊高中

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