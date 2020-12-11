劉林劍虹選市議員 劉醇逸背書

參選曼哈頓華埠第一選區市議員的劉林劍虹(右)，獲得州參議員劉醇逸(左)背書。（劉林劍虹提供）

參選曼哈頓華埠第一選區市議員的劉林劍虹10日表示，已獲得州參議員劉醇逸背書；劉醇逸表示，劉林劍虹的能力和經驗將幫助她贏得市議員選舉，並幫助社區經濟恢復；劉林劍虹表示，若當選將重點幫助在新冠肺炎疫情 下遭受重創的工薪家庭和人群，支持小商業者，促進社區疫後恢復。

作為紐約市 史上首位亞裔市議員和市主計長，以及州參議會首位華裔參議員，劉醇逸表示，紐約市經歷新冠疫情重創，需要強有力的領導來走出疫情；他說，劉林劍虹幾年來在華策會(Chinese-American Planning Council)工作，為移民社區、長者和年輕人服務，也曾代表下東城的小商業者爭取權益，更在市議會工作過，她的豐富經驗將幫助她進入市議會，為社區居民爭取權益。

劉林劍虹則感謝劉醇逸的背書；她說，紐約市要從疫情中恢復還有很長一段路要走，曼哈頓下東城需要強有力的領導，來確保工薪家庭和受疫情打擊最嚴重的人群得到重點照顧；「我將與劉醇逸一起，支持小商業者、擴大健保覆蓋、促進教育公平、增加可負擔住房、減輕食物匱乏問題，保護移民家庭 的權利。」

劉林劍虹日前也獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、梅隆尼(Carolyn Maloney)等人背書，還有紐約太陸總商會的支持；目前第一選區其他參選人包括曾在2017年挑戰現任市議員陳倩雯的馬泰(Christopher Marte)、陳倩雯幕僚長華裔李金枝(Gigi Li)等人。