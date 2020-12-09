排序複選制明年啟動 皇后區特別選舉先行

紐約市明年啟動「排序複選」，明年皇后區的兩場特別選舉率先推行；這一選舉制度在別州已有先例。(美聯社)

紐約市 明年起的地方初選和特別選舉中，將採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)新制度，皇后區 兩場將於2月舉行的特別選舉將率先實施；但一些市議員和民選官員參選人希望紐約市推遲實施排序複選制，認為在新冠疫情下，沒有足夠的時間開展選民宣導和教育。

紐約市2019年通過憲章修訂公投，從「簡單多數制」改為「排序複選制」，選民按自己的偏好對最多五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)；如果沒有任何人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的候選人會被淘汰，並且選擇該候選人的選民投票，將轉移到他們的第二選擇候選人；此流程重複進行，直到剩下兩名候選人為止，屆時得票最多的候選人將會勝選。

明年2月2日的皇后區第24選區市議員補選是首次採用排序複選制的選舉，大約有9萬選民參與的提前投票將於1月23日開始；第二場是2月23日的皇后區第31選區市議員補選。

市議會7日的公聽會上，不少市議員認為明年就實施「排序複選制」太過倉促；還有反對者認為，此方式會壓制選民投票以及剝奪公民投票權，對非洲裔和西語裔社區影響更嚴重。

但也有支持者表示，排序複選制投票能夠鼓勵更多選民參加投票，也有助於更多移民、少數族裔和女性參政。

市競選財務委員會(CFB)執行主任勞普瑞斯特(Amy Loprest)在公聽會上表示，他們已計畫通過郵件和網路資源，向最先實施的兩個選區民眾做宣導，並已為選民宣導活動撥出1000萬元預算，其中200萬元專門用於提高選民對「排序複選制」的認知，800萬元用於印製選民指南，會在明年6月初選前發給全市所有選民。