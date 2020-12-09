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胡安行退選日落公園市議員

記者顏潔恩／紐約報導
華女胡安行宣布退選布碌崙日落公園第38選區市議員。(本報檔案照)
華女胡安行宣布退選布碌崙日落公園第38選區市議員。(本報檔案照)

29歲華裔女性胡安行(Whitney Hu)，宣布退出明年的布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員選舉；她於日前表示，在新冠疫情衝擊社區的形勢下，想將精力放在其創立的「布碌崙南區互助會」(SBKMA)上，通過捐贈物資助民眾度過眼前難關，日後再打算競選公職。

以華裔和西語裔為主的市議員第38選區，現任萬齊家(Carlos Menchaca)將於明年底任期滿，騰出的位置引來激烈競爭，其中包括胡安行和林煜兩名華裔；胡安行屬於民主黨左派，支持解散警局、反對聯邦移民及海關執法局(ICE)到社區執法等，過去幾年來一直作為社區活動人士，投入在日落公園反貴族化運動中。

胡安行在3月時就率先宣布參選，但沒多久疫情爆發，讓她停止競選活動，此後因族裔衝突引發全美大示威，讓她又重新宣布參選；但她日前表示，經過再三考量，再度決定棄選，表示社區服務和政治競選都是需要高度關注的工作，眼前社區仍深受疫情困擾，專注在社區工作是當前更妥當的選擇。

胡安行表示，之前以為公校開課後，市府機構的介入會使社區有人受餓的問題改善、經濟受到保障，但結果並不理想；她所創立的互助會目前有900多名義工，在包括日落公園、波羅園、貝瑞吉等社區提供街道整潔、免費玩具、食物贈送等服務，她計畫購買一輛運貨車，繼續擴展互助事業，但也因此「無法兩頭忙」，不得不放棄競選。

她表示，互助事業也提供政治教育的空間，但不傾向於選舉政治，更關注對權力結構(power structures)的討論；她形容互助會的工作至少要持續到明年夏天，預計明年9月之後才會考慮再度投入公職競選。

胡安行退選後，第38選區市議員仍有共有七人參選，除了中國福建移民林煜外，還有熱門競爭者、電商商人Erik Franke、波多黎各裔的阿維勒斯(Alexa Aviles)、以及第七社區委員會主席祖尼加(Ceasar Zuniga)等人。

日落公園 疫情 華裔

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