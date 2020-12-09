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前HUD部長 多諾萬參選紐約市長

記者金春香／紐約報導
前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日宣布參選紐約市長。(美聯社)
前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日宣布參選紐約市長。(美聯社)

前聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development，HUD)部長多諾萬(Shaun Donovan)8日宣布參選紐約市長；他強調自己掌管紐約及全美住房政策及預算的經驗，能快速解決紐約市疫情重創下愈發嚴重的住房危機；他也表示將重點關注公校、遊民、交通等議題。

多諾萬出生在紐約，目前與家人居住在布碌崙(布魯克林)；他於2004至2009年擔任紐約市房屋保護和開發局(HPD)局長，2009至2014年擔任聯邦住房及城市發展部部長，2014至2017年擔任白宮管理及預算辦公室(White House Office of Management and Budget)總監。

多諾萬8日在妻子和兒子的陪同下，在布朗士Via Verde公寓樓前宣布參選，該樓宇是他在HPD任職時主導建設的著名平價屋；他也回顧了當年帶領HPD啟動當時美國最大的平價房計畫「紐約市鄰里中心」(Center for New York City Neighborhoods)。

他說，在歐巴馬政府擔任HUD部長期間，幫助了美國數以萬計家庭租住或購買平價房，重振深陷住房困境的社區，打擊住房系統內的種族歧視，大幅度減少了遊民數量。

多諾萬表示，他將利用在市府和聯邦重要部門的多年經驗，快速幫助紐約市走出新冠疫情重創下的現狀，致力於保證所有學生擁有入讀優秀公校的機會，提供更多健康食物選擇，整修公共交通體系。

他還提出「15分鐘鄰里」(15 minute neighborhoods)計畫，表示將保證民眾在距離住所15分鐘距離內就能享受到公園、便利交通、優質公校和新鮮食物等，他本人也會在當選後每日搭乘地鐵上班。

此外，他還表示上任後將任命首席公正官(Chief Equity Officer)，進行警務改革和司法改革，終結紐約市警務和司法體系內的結構種族歧視和不平等現象。

前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日在布朗士宣布參選紐約市長。(美聯社)
前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日在布朗士宣布參選紐約市長。(美聯社)
前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日在妻兒陪同下宣布參選紐約市長。(美聯...
前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(左二)8日在妻兒陪同下宣布參選紐約市長。(美聯社)

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