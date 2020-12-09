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楊安澤若選紐約市長 支持率最高…勝過亞當斯、斯靜格

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤尚未決定參選紐約市長，但他的民調支持度卻高過目前其他幾位已確定參選者。(Getty Images)
楊安澤尚未決定參選紐約市長，但他的民調支持度卻高過目前其他幾位已確定參選者。(Getty Images)

一項最新民調顯示，前華裔民主黨總統參選人楊安澤若參選2021年紐約市長競選，將成為最有力的競爭者，民調支持率甚至高於目前參選人之中呼聲最高的市主計長斯靜格(Scott Stringer)和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)。

紐約郵報報導，根據Slingshot Strategies對1000名民主黨選民進行的最新民調，若2021年紐約市長民主黨初選現在舉行，有高達20%的受訪者支持楊安澤；相比之下，亞當斯和斯靜格的支持率分別只有14%和11%；此外，前市議長柯魁英(Christine Quinn)和前市長助理威利(Maya Wiley)的支持率均為7%，落選國會議員的羅斯(Max Rose)支持率6%，其他參選人的支持率均未超過5%。

該報援引一位紐約政界內部人士稱，斯靜格與歷史上其他市長參選人區別不大，民調顯示在這種群雄逐鹿的選舉中，若另有一位極有競爭力的人參選，那斯靜格當選的可能性就將急劇縮小；還有人表示，楊安澤已經在全美政壇頗具知名度，參選的優勢本來就更大。

該民調還顯示，民主黨選民對州長葛謨(Andrew Cuomo)的歡迎度高達79%，其中45%表示「非常支持」；但市長白思豪(Bill de Blasio)的受歡迎程度只有46%，其中只有17%的人表示非常支持。

鑒於白思豪受選民歡迎程度較低，許多選民認為白思豪的背書將成為參選人的負擔；民調顯示，只有39%的人認為白思豪的背書會對參選人帶來正面影響，34%的人認為會帶來負面影響；相比之下，聲望較好的前市長彭博(Mike Bloomberg)的背書則更受歡迎，有高達60%的受訪者認為彭博的背書對參選人有利，僅有12%的人認為不利。

民調顯示，楊安澤若參選2021年紐約市長競選，將成為最有力的競爭者。（美聯社）
民調顯示，楊安澤若參選2021年紐約市長競選，將成為最有力的競爭者。（美聯社）

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