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州眾議員魏普林 宣布參選市主計長

記者朱蕾／紐約報導
魏普林宣布參選市主計長。(魏普林辦公室提供)
魏普林宣布參選市主計長。(魏普林辦公室提供)

紐約州眾議員魏普林(David Weprin)7日宣布，參加2021年紐約市主計長競選；他表示，「在紐約市疫情後的經濟恢復中，必須要保護努力工作的紐約人，我在財務政策方面經驗豐富，是市主計長的不二人選」。

魏普林表示，紐約市的領導應優先考慮民眾的需求，幫助民眾擺脫全市面臨的財務和健康雙重危機；他將重視保護年長者、退休人員、工薪和中產階級家庭以及移民。

談到競選政見，魏普林說，作為市主計長，他將確保以固定收入為生的紐約人不必在支付房租、購買食物和藥品之間做選擇；利用紐約市2290億元的投資組合與私營機構合作來建造平價房屋；修復MTA的財政部門，同時為紐約人爭取更多的公共交通選擇。

他也說，將確保市教育局為學生提供最好的教育，學校應反映出紐約市的多樣性；幫助小企業發展，創建「減少官僚現象委員會」(Red-Tape Reduction Commission)，取消重壓小企業的費用、罰款和法規；創建「新美國人、多元化與共同工作組」(New American, Diversity & Inclusion Task Force)。

現年64歲的魏普林一直生活在皇后區，母親是古巴移民，父親來自布碌崙(布魯克林)；魏普林畢業於皇后區牙買加高中、奧伯尼紐約州立大學(SUNY Albany)以及長島霍夫斯徹大學(Hofstra University)法學院；他於2002年至2009年任市議員，2010年起任州眾議會第24選區眾議員，代表皇后區新鮮草原、貝賽等地。他曾於2009年參選過市主計長，但在民主黨內初選中落敗，當年的最終勝選者是劉醇逸。

魏普林目前是州眾議會懲教委員會主席，同時在多個州眾議會金融與銀行委員會內，市議員時期是市議會財政委員會主席；他表示，「我擁有紐約市首席財務官和財政監督人所需要的經驗和能力，會為紐約人提供重要的保護。」

已宣布參選市主計長的還有布朗士的州參議員本傑明(Brian Benjamin)、布碌崙的市議員蘭德(Brad Lander)以及州參議員帕克(Kevin Parker)。

紐約市 皇后區 教育局

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