返紐參選眾議員打前站 退役軍牧熊焱訪中華公所

熊焱拜會紐約華裔美國退伍軍人會，他將於明年3月退役後加入該會。(中華公所提供)

有意在2022年參選紐約國會眾議員的陸軍華人 牧師熊焱，日前拜會曼哈頓華埠紐約中華公所以及紐約華裔美國 退伍軍人會，表示退役後將繼續服務華人社區，預計於明年3月加入退伍軍人會。

熊焱向中華公所于金山表示，退役後要繼續服務華人社區，于金山歡迎並鼓勵他能深入了解社區，並投身服務；他也在于金山的介紹下，當日拜訪了美國華裔退伍軍人會主席朱超然、前主席鄧遐鄧遐勳及王咪咪。

退伍軍人會贈予熊焱一本華裔退伍軍人會紀念手冊，希望他了解該會的傳統，並當場拿出入會表格給他填寫，預計在明年3月正式入會。

熊焱表示，紐約是他的第二故鄉，希望退伍後能夠再次牧師身分服務紐約市 民；「畢竟我是以牧師身分進入美國陸軍當軍牧的，有20年軍牧經驗；國防部也批准120天時間，讓我轉型和尋找工作機會。」

曾為中國「六四」運動學生領袖的熊焱，1992年流亡來美，完成八年學業，先後獲英美文學學士、神學教牧碩士和博士學位，在2003年成為美國陸軍牧師，曾赴伊拉克戰場；作為一名牧師，他深切體會到大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面的需要。

近日他來到紐約介紹三本新作，包括「熊焱伊拉克戰場牧軍日記」、「熊焱詩集」及「熊焱散文集」等。