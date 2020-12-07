我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

返紐參選眾議員打前站 退役軍牧熊焱訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
熊焱拜會紐約華裔美國退伍軍人會，他將於明年3月退役後加入該會。(中華公所提供)
熊焱拜會紐約華裔美國退伍軍人會，他將於明年3月退役後加入該會。(中華公所提供)

有意在2022年參選紐約國會眾議員的陸軍華人牧師熊焱，日前拜會曼哈頓華埠紐約中華公所以及紐約華裔美國退伍軍人會，表示退役後將繼續服務華人社區，預計於明年3月加入退伍軍人會。

熊焱向中華公所于金山表示，退役後要繼續服務華人社區，于金山歡迎並鼓勵他能深入了解社區，並投身服務；他也在于金山的介紹下，當日拜訪了美國華裔退伍軍人會主席朱超然、前主席鄧遐鄧遐勳及王咪咪。

退伍軍人會贈予熊焱一本華裔退伍軍人會紀念手冊，希望他了解該會的傳統，並當場拿出入會表格給他填寫，預計在明年3月正式入會。

熊焱表示，紐約是他的第二故鄉，希望退伍後能夠再次牧師身分服務紐約市民；「畢竟我是以牧師身分進入美國陸軍當軍牧的，有20年軍牧經驗；國防部也批准120天時間，讓我轉型和尋找工作機會。」

曾為中國「六四」運動學生領袖的熊焱，1992年流亡來美，完成八年學業，先後獲英美文學學士、神學教牧碩士和博士學位，在2003年成為美國陸軍牧師，曾赴伊拉克戰場；作為一名牧師，他深切體會到大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面的需要。

近日他來到紐約介紹三本新作，包括「熊焱伊拉克戰場牧軍日記」、「熊焱詩集」及「熊焱散文集」等。

熊焱日前拜會中華公所；右起依次為華人參政後援會會長汪岷、于金山、熊焱。(中華公所...
熊焱日前拜會中華公所；右起依次為華人參政後援會會長汪岷、于金山、熊焱。(中華公所提供)

紐約市 美國 華人

上一則

布碌崙民代要求增加疫苗分配透明度

下一則

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案頻傳

延伸閱讀

鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬

鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬
連任國會眾議員失敗 羅斯有意競選市長

連任國會眾議員失敗 羅斯有意競選市長

紐約州第22選區聯邦眾議員選舉 布林迪希從差12票變逆轉勝

紐約州第22選區聯邦眾議員選舉 布林迪希從差12票變逆轉勝
紐約州眾議員輸贏差12票 卻發現55票沒計到

紐約州眾議員輸贏差12票 卻發現55票沒計到
矽谷信望愛禱告中心李宇珍牧師禱告醫治

矽谷信望愛禱告中心李宇珍牧師禱告醫治

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

2020-12-06 21:20
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門