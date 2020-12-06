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連任國會眾議員失敗 羅斯有意競選市長

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島第11選區國會眾議員羅斯在此次大選中競選連任失敗，但近來有多個消息盛傳他有意參加明年市長競選。(本報檔案照)
史泰登島第11選區國會眾議員羅斯在此次大選中競選連任失敗，但近來有多個消息盛傳他有意參加明年市長競選。(本報檔案照)

史泰登島第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)競選連任失敗，在職僅兩年就把位置讓給共和黨籍對手、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)；然而近來多個消息盛傳，羅斯有意參加2021年市長競選，然而須先經過民主黨已有超過10人競逐的黨內初選這一關。

今年34歲的羅斯擁有歷史、心理學和經濟學位，曾在紐約醫療機構服務，還在前任布碌崙(布魯克林)地區檢察官湯普森(Ken Thompson)辦公室擔任過特別助理，更是九一一後首位參加選舉的退伍軍人，他曾在伊拉克和阿富汗前線服役多年，獲紫心勳章、銅星勳章等榮譽，從軍經驗相當豐富。

他在2018年爆冷打敗當時的共和黨國會眾議員鄧諾允(Daniel Donovan)，上任期間通過維拉札諾大橋(Verrazano Bridge)的雙向收費政策，減少交通擁堵、在史泰登島海邊設置防洪圍牆，為預防類似超級風暴珊迪(Sandy)等災害發生，以及為參與九一一恐襲救護的急救人員提供醫療補助、通過立法管制鴉片類藥物氾濫(The opioid epidemic)等。

此次選舉不敵瑪麗奧，羅斯在道別演說中感謝第11選區居民給予他服務當地的機會，接下來依舊會持續為美國人民爭權，打造更好的美國；消息指出，羅斯落敗後仍積極出席活動，近來還跟非洲裔著名社區領袖夏普頓(Al Sharpton)會晤，被揣測可能是為參與市長競選作準備。

事實上，羅斯選舉落敗、於史泰登島發表感言時，許多支持者已在臉書影片的留言區拱他出來競選市長；當被問及此事時，羅斯及其辦公室至今未作回應。

2021年紐約市長選舉有不少熱門參選人，包括市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人均在名單上。

眾議員 史泰登島 紐約市

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