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瑪麗奧下月上任國會眾議員 首先助史島挺過疫情

記者顏潔恩／紐約報導
在大選中奪得第11選區國會眾議員一職的州眾議員瑪麗奧，將在明年1月正式就任。(本報檔案照)
在大選中奪得第11選區國會眾議員一職的州眾議員瑪麗奧，將在明年1月正式就任。(本報檔案照)

在大選中奪得第11選區國會眾議員席位的州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，將在明年1月就任；她日前接受當地報社採訪表示，隨著史泰登島新冠疫情惡化，上任後她的首要任務是針對當地採取更多防疫行動，幫助島民挺過疫情。

瑪麗奧表示，第一個任務就是幫助史島民眾熬過疫情難關，她之前在華府參加會議時了解疫苗情況，並十分高興在聖誕節前可迎來疫苗面世，分發給前線人員和弱勢群體；但她同時認為政府也需關注人民的財務狀況，幫助他們緩解疫情帶來的經濟壓力。

瑪麗奧也表示，將對島上交通進行改善和整治，包括加快東海岸(East Shore Seawell)的建設，確保當地再遭到颱風襲擊時，有更強的保護力。

因疫情陷入嚴重財政虧空，大都會運輸署(MTA)日前提出新的票價和通行費政策審查計畫，有意取消或者削減史泰登島居民維拉札諾大橋的過橋折扣；為此瑪麗奧表示將會參與公聽會發表證詞，為民眾爭權。

瑪麗奧表示，上任後另一目標是制衡國會議院內的「社會主義意識」，其中「社會主義小隊」(熟知為「四人幫」)(Socialist Squad)成員，包括在大選中成功連任的紐約州國會議員歐凱秀─柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、明尼蘇達州歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州特莱布(Rashida Tlaib)和麻薩諸塞州普莉絲萊(Ayanna Pressley)。

曾有媒體形容瑪麗奧將和六名國會議員形成一股「自由部隊」(Freedom Force)的勢力，來抗衡社會主義的「四人幫」；對此瑪麗奧畫清界線，表示她只是希望和數名議員能建立自然的聯盟，特別指名斯帕茨(Victoria Spartz)、沙拉札(Maria Elvira Salazar)以及吉梅尼茲(Carlos Gimenez)三人，因四人的父母均來自共產黨統治的國家，可以有特別的聯繫。

疫情 眾議員 史泰登島

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