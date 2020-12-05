福吉奧獲任命 接掌交通局

福吉奧受白思豪任命，擔任交通局局長。(市長辦公室提供)

紐約市 府4日宣布，市長白思豪 (Bill de Blasio)任命擁有近30年交通局工作經驗的福吉奧(Margaret Forgione)，接手即將離職的創騰伯格(Polly Trottenberg)，擔任紐約市交通局新任局長。

市府表示，福吉奧擁有26年交通局工作經驗，將在本月11日正式走馬上任，福吉奧自2016年以來一直擔任交通局的首席運營官，為紐約市的交通政策作出卓越的貢獻。

白思豪在一份聲明中表示，福吉奧是一位優秀的管理者，她對交通局工作有深刻的理解並有遠見，希望在她的領導下，交通局面對新冠危機有更進一步的反應。

據市府介紹，福吉奧曾負責監管多項影響至今的項目，包括時報廣場步行街和共享單車的首次亮相，她本月將從創騰伯格手中接過職務，後者將加入總統當選人白登(Joe Biden)的過渡團隊，任運輸相關顧問。

福吉奧在一份聲明中表示，創騰伯格在任期間，在改善紐約市街道安全狀況和人員流動性方面，取得了歷史性的進步，並帶領團隊度過了新冠疫情 的艱難時期。

「我期待在這一重要工作的基礎上繼續努力，創建一個安全、宜居的街道網絡，以支持全市度過疫情，並在疫情過後繁榮發展。」她說。