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敗選皇后區長不氣餒 尹導角逐法拉盛市議員

記者牟蘭／紐約報導
尹導宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者牟蘭／攝影)
尹導宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者牟蘭／攝影)

今年參選皇后區長惜敗的華裔尹導3日表示，將以民主黨員身分參選法拉盛所屬的第20選區市議員；目前共有四位華裔與一位韓裔宣布參選這一職位。尹導表示，早在參選皇后區長前，就萌發競選市議員的想法，期盼當選後為當地居民打造一個整潔、安全的居住環境。

根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)網站，代表赤龍黨參選皇后區區長補選的尹導，日前已登記參選第20選區市議員；他3日確認了這一信息，並表示，早在八年前已經有意參選該區市議員，今年參選皇后區區長，為他積累了更多人脈，讓華裔社區了解到他的政綱。

雖然在11月皇后區長補選中與民主黨候選人理查茲(Donovan Richards)的得票數相差不少，但尹導表示，有眾多華裔為他投票，堅定了他為華裔發聲的信心；他說，雖然他報住在貝賽，但曾多次參與法拉盛社區事務，以緬街公車道為例，他稱自己多次站上街頭發聲反對，要求市府聽取民意。

尹導說，若能當選，他計畫打造一個更整潔、安全的社區；以街邊小攤販為例，他表示，市府應出台更多相關法律，規範攤販經營，杜絕無證小販沿街叫賣，減少街邊遊民等。

56歲的尹導是第一代華裔移民，出生在中國上海，畢業於華東師範大學，1988年留學日本，攻讀政治學；十年後來美，曾在多家企業任職，包括網購、機械人、計算機技術等公司。

第20選區現任市議員顧雅明將於2021年底屆滿卸任，已有多人宣布參選此職位，包括州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀(Sandra Ung)、前華策會福壽老人中心主任王能、華裔電召車司機陳海靈，以及韓裔的大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)。

華裔 皇后區 法拉盛

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