皇后區長理查茲就職 妻兒見證

理查茲(右)宣誓入職。(取自皇后區長推特)

在11月皇后區 長選舉中獲勝的理查茲(Donovan Richards)，2日在皇后區公所宣誓就職，成為122年來首位非洲裔男性區長以及第二位非洲裔區長；理查茲的妻子和兒子到場見證這一歷史時刻。

理查茲於1日獲紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)認證為皇后區長選舉獲勝者，次日即宣誓就職；他隨後在皇后區長的官方推特上發文表示，「感謝民眾給我服務的機會，讓我們開始工作。」

前皇后區長凱茲(Melinda Katz)今年1月起擔任皇后區地區檢察官後，副區長李珍宰(Sharon Lee)成為代理區長，原訂3月24日舉行的補選皇后區長的特殊選舉因新冠疫情延期至6月23日，隨後州長葛謨又簽署行政令取消此次補選，改為11月選舉獲勝者接任區長。

此次區長選舉，獲皇后區民主黨 部提名的理查茲在6月民主黨初選中戰勝四名對手，成為民主黨候選人；11月的大選，他以69.9%的得票率擊敗共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)以及獨立候選人華裔 尹導。

理查茲上周末公布了他的過渡團隊成員，包括前、現任民選官員，政策倡導者、工會負責人、非營利組織領袖等，其中華裔洪惠瑛(Cathy Hung)領導旅遊、藝術、公園、文體委員會；多元化過度團隊將協助理查茲順利接任皇后區長一職。

理查茲表示，皇后區現在處於艱難時期，他希望盡快開始工作，召集皇后區各種背景和意識形態的人，共同幫助確定皇后區政策重點。

現年50歲的理查茲，2013年當選市議員，代表皇后區南部市議會第31選區，2017年成功連任；理查茲將完成凱茲剩餘的任期，此任期於2021年底結束，而明年的黨內初選和普選將決定從2022年開始的下一個四年任期的皇后區長人選。