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選委會正式確認 理查茲當選皇后區長

記者朱蕾／紐約報導
理查茲即將上任皇后區長。(本報檔案照)
理查茲即將上任皇后區長。(本報檔案照)

紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)1日正式確認皇后區長選舉結果，由市議員理查茲(Donovan Richards)獲勝；理查茲近日即將上任，代理皇后區長李珍宰(Sharon Lee)表示會與新任區長無縫交接。

前皇后區長凱茲(Melinda Katz)今年1月起擔任皇后區地區檢察官後，副區長李珍宰(Sharon Lee)成為代理區長，原訂3月24日舉行的補選皇后區長的特殊選舉因新冠疫情延期至6月23日；不過隨後州長葛謨又簽署行政令取消此次補選，李珍宰的代理區長任期比預期延長近九個月。

「在這個充滿挑戰的一年，我很榮幸能夠代理皇后區長。」李珍宰1日表示，「儘管任期長於預期，但我履行了為皇后區民眾服務的承諾；新當選的區長理查茲將上任，我們會共同努力實現無縫順利交接。」

理查茲已組建一個120餘人的過渡團隊，並開始為就職做準備，但宣誓就職日期尚未確定。

理查茲稱讚李珍宰在疫情期間的出色領導，他通過聲明表示，過去幾個月，代理區長李珍宰面對疫情帶來的挑戰，成功帶領皇后區度過這段艱難時期，「她盡力解決糧食不足問題，以及確保機構和居民擁有個人防護用品，我期待在她建立的基礎上繼續奮鬥。」

現年50歲的理查茲2013年當選市議員，代表皇后區南部市議會第31選區，2017年成功連任。此次他代表民主黨競選皇后區長，在11月3日大選日當晚就鎖定勝局，這也意謂著他即將離任市議員，一場填補該職位的特別選舉將在未來幾個月內選舉，由市長白思豪宣布補選日期。

李珍宰表示，會與新任區長無縫交接。(取自區公所網站)
李珍宰表示，會與新任區長無縫交接。(取自區公所網站)

皇后區 疫情 紐約市

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