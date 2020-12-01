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候任皇后區長過渡團隊 洪惠瑛、姚久安在列

記者朱蕾／紐約報導
當選皇后區長的理查茲宣布過渡團隊成員。(本報檔案照)
當選皇后區長的理查茲宣布過渡團隊成員。(本報檔案照)

候任皇后區長理查茲(Donovan Richards)日前公布過渡團隊成員，由當地領袖、民選官員等120餘人組成，其中包括曾任新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)行政總監的華裔洪惠瑛(Cathy Hung)以及亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)。

在正常的選舉年，區長競選勝出者將於次年1月1日上任，但今年由於新冠疫情特殊情況，理查茲可在選舉委員會認證其勝選後，隨時上任；理查茲表示，目前未確定宣誓就職日期，不過內部人士透露說，他計畫12月便就職。

「毫無疑問，皇后區現在處於艱難時期，我希望盡快開始工作，並為此感到榮幸。」理查茲說，「我們擁有能夠代表皇后區的多元化團隊，他們將提出建議，共建未來成功藍圖。」

理查茲過渡團隊成員包括前、現任民選官員，社區活動人士、工會成員、非營利組織負責人等。

過渡團隊的三名共同主席為州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、前曼哈頓區長梅辛格(Ruth Messinger)和皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)；南亞裔美國人之聲(South Asian American Voice)組織負責人賓達(Rhonda Binda)將作為執行主任監管14個委員會，關注移民、經濟發展、社區委員會及其他議題。

牙買加藝術和學習中心(Jamaica Center for Arts and Learning)行政總監洪惠瑛領導旅遊、藝術、公園、文體委員會；姚久安(Jo-Ann Yoo)則擔任移民委員會主席；理查茲還邀請了市議員康斯坦丁尼(Costa Constantinides)和米勒(I. Daneek Miller)加入過渡團隊。

理查茲表示，他試圖召集皇后區各種背景和意識形態的人，幫助確定皇后區政策重點，「在展望皇后區的未來時，讓皇后區每個角落的聲音都能被聽到每個群體都得到支持非常重要。」

現年50歲的理查茲，2013年當選市議員，代表皇后區南部市議會第31選區，2017年成功連任；他在6月皇后區長民主黨初選和11月大選中均勝出。

洪惠瑛將在理查茲過渡團隊中負責旅遊、藝術、公園、文體委員會。(本報檔案照)
洪惠瑛將在理查茲過渡團隊中負責旅遊、藝術、公園、文體委員會。(本報檔案照)

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