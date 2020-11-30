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劉林劍虹參選市議員 至孝篤親公所背書

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉林劍虹(前排左三)29日在劉醇逸(前排右三)的陪同下，拜訪紐約至孝篤親公所並獲得背書。(劉林劍虹提供)
劉林劍虹(前排左三)29日在劉醇逸(前排右三)的陪同下，拜訪紐約至孝篤親公所並獲得背書。(劉林劍虹提供)

參選曼哈頓華埠第一選區市議員的劉林劍虹，29日在州參議員劉醇逸陪同下，拜訪紐約至孝篤親公所，獲得背書；她表示若當選，將著重幫助在新冠肺炎疫情下遭受重創的失業工人和家庭，也將推動華埠減地稅。

服務社區已超過40年的劉林劍虹向當日與會民眾提出四點政見，包括幫助失業工人、家庭獲得資金補助、職業輔導，解決糧食問題；提供小商家低息或無息貸款；推動政府減地稅，以支持小房東；加強對社區移民和低收入家庭的教育援助。

劉林劍虹表示，因應疫情而實施的線上教學模式，需要網路、設備等，而低收入戶缺乏該設備，再加上若父母不會說英文，想要從旁輔導孩子將更加困難，嚴重影響孩子的教育權益，而市府也未注意到該問題；她說，除了要提供免費網路、設備外，也應教育、培訓家長，目前她已與科技公司聯絡，洽談為移民家長提供多語言的培訓，以更好幫助孩子學習。

對於華埠監獄議題，劉林劍虹表示支持關閉雷克島監獄以及司法改革，但不認同市府興建城區監獄的做法；她舉松柏大廈的例子，表示社區必須團結一致、堅持立場與市府溝通協調，才能進一步保障社區利益。

當天劉林劍虹獲得至孝篤親公所背書，公所主席陳藝文、陳珅表示，劉林劍虹的祖母為公所的會員，如今看到劉林劍虹參選，就像是看著自己的女兒一樣；他們也說，劉林劍虹在華埠服務多年，熟知政府部門運作，當選後將成為社區與市府溝通的橋樑，增加華人力量，爭取應當的權益。

劉林劍虹日前也獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、梅隆尼(Carolyn Maloney)等人背書，另外還有太陸總商會的支持；目前第一選區其他參選人還包括曾在2017年挑戰現任市議員陳倩雯的馬泰(Christopher Marte)、陳倩雯幕僚長華裔李金枝(Gigi Li)等人，不過劉林劍虹目前則表示，對競選有信心。

華埠 低收入 監獄

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