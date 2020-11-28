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排序複選制投票 民代12.3線上詳解

記者朱蕾／紐約報導

紐約市從2021年開始，地方初選和特別選舉中，選民可選擇排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，最先實施的是將於明年2月舉行的皇后區第24選區市議員補選；皇后區的州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和羅森塔爾(Daniel Rosenthal)23日宣布與「共同目標」(Common Cause)合作，將於12月3日舉行排序複選制投票線上研討會，向選民詳解該投票方式及明年的選舉信息。

李羅莎表示，紐約在投票改革方面正在取得長足進步，但隨之而來的是對選民進行教育和宣傳，隨著明年2月皇后區特別選舉臨近，向選民提供相關知識非常重要。

維權組織紐約「共同目標」執行長勒納(Susan Lerner)表示，排序複選制投票能夠讓選民發出更大的聲音，「我們很榮幸與兩位州眾議員合作，讓皇后區選民了解該投票方式如何使選民受益。」

紐約市2019年通過憲章修訂公投，從「簡單多數制」改為「排序複選制」；「排序複選制」的方式為：選民能按自己的偏好對最多五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)，如果沒有任何人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的候選人會被淘汰，並且選擇該候選人的選民投票，將轉移到他們的第二選擇候選人；此流程將會重複進行，直到剩下兩名候選人為止，屆時得票最多的候選人將會勝選。

排序複選制投票線上研討會將於12月3日(周四)下午5時30分舉行，有意參加者請發送電郵至[email protected]預約。

投票 紐約市 皇后區

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