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崔馬克幕僚卡甘 參選第47選區市議員

記者顏潔恩／紐約報導
在崔馬克辦公室擔任社區聯絡員多年的卡甘(Ari Kagan)近期宣布參選，成為第47選區市議員民主黨候選人之一。(取自卡甘臉書)
在崔馬克辦公室擔任社區聯絡員多年的卡甘(Ari Kagan)近期宣布參選，成為第47選區市議員民主黨候選人之一。(取自卡甘臉書)

選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀、康尼島的第47選區民主黨籍市議員崔馬克(Marker Treyger)明年任期屆滿，騰出的位子競爭競烈，在崔馬克辦公室擔任社區聯絡員多年的卡甘(Ari Kagan)也在近期宣布參選，成為民主黨候選人之一；卡甘承諾將以所有族裔、社區的利益為考量，絕不會忽略任何人。

第47選區是布碌崙南區華社集中的選區之一，過去卡甘經常代表崔馬克辦公室現身當地華人社團活動，對於華人而言，他並不是個陌生的人物。

來自白俄羅斯的卡甘曾是一名記者，在加入崔馬克辦公室以前，曾為市主計長斯靜格(Scott Stringer)服務多年，擁有政治經驗；他在2006年曾角逐第46選區州眾議員民主黨候選人之位，被布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)以些微差距打敗，接著在2013年與康德全(Chaim Deutsch)爭奪第48選區市議員民主黨候選人之位，也以失敗告終；這將是卡甘第三次競選公職。

布魯克斯尼上任州眾議員後曾面臨貪污、欺詐等重罪而辭職，後來案件裁決被判無罪；而在此次第47選區市議員中，布魯克斯尼捲土重來，宣布參選候選人，這將是他與卡甘兩人二度同台對決。

「從美人魚大道到18大道，每個社區、小商業、宗教團體、學校和社區團體都是大群體的一部分。」卡甘承諾，他將為所有人的利益考量，聆聽大家的聲音，「沒有人應該被落在後頭」。

此外，年僅23歲的政治新星帕茲納(Steven Patzer)，以及在康尼島土生土長的非洲裔帕克(Joseph Parker)等已加入競選行列，其中帕茲納早在去年便宣布參選，至今已籌得2萬元競選基金。

民主黨 布碌崙 眾議員

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