2021年市長選舉 首位亞裔張哲熙參戰

張哲熙宣布參加2021年紐約市長選舉。（張哲熙提供）

曾任紐約市 競選財務委員會(Campaign Finance Board)唯一亞裔 董事的韓裔張哲熙(Art Chang)25日正式宣布參加紐約市長選舉，成為2021年市長選戰的首位亞裔參選人；他表示，紐約市已經陷入危機，必須對教育 和住房等政策進行全面而系統性的改革，他同時也表示反對現任市長白思豪(Bill de Blasio)廢除特殊高中入學考試(SHSAT)的計畫，認為要擴大教育公平首要任務是增加優質教育資源。

張哲熙出生在喬治亞州一個韓裔家庭，1985年來到紐約市，進入市法務局從事數據處理工作，2009年被推薦出任競選財務委員會董事，也是該委員會首位亞裔董事，2011年被任命為競選財務委員會下設的選民協助顧問委員會(Voter Assistance Advisory Committee)董事會主席。

除了公共服務，張哲熙還協助開發、成立和管理數十家科技企業，在私營領域建樹頗豐，目前他在摩根大通擔任管理總監。

張哲熙表示，紐約市在新冠疫情發生之前就已經陷入危機，對移民和工薪階層尤為如此，「以移民為主的小商業者經營掙扎，美國夢越來越難實現，新移民的下一代也越來越難出人頭地；而新冠疫情讓亞裔受到很大衝擊，許多小商業者的店鋪被砸；我認為紐約市需要進行一次全面而深入的改革，才能克服這場危機。」

以民主黨身分參選的張哲熙表示，白登獲勝，總體上對紐約市有利，但國會參議院很可能被共和黨控制，因此下一任紐約市長需要提出對華府更有吸引力的政策，來向聯邦爭取資源。

他表示，紐約市應該實施教育改革，疫情之下應該讓感染風險較低的小學全部恢復實體課，市府還應該為優秀的初高中生提供更多學習資源，同時不強制求學生全面發展，應允許有專才的學生合理偏科。

在特殊高中之一的布碌崙科技高中擔任學校領導小組主席的張哲熙表示，他反對白思豪廢除SHSAT的計畫，認為這項考試對很多移民來說是接受更好教育並實現美國夢的途徑，實現教育公平不應該以剝奪亞裔成功機會為代價；而解決教育不公平問題的最好辦法，是建立更多的優質教育資源，這樣才能普惠不同族裔、不同程度的學生。

他舉例說，目前的科技已經足夠發達，市府可以通過設立課後線上教育平台，一方面幫助程度落後學生補習，讓他們有更多時間跟上進度，另一方面為好學生設置高階課程，幫助他們更好地過渡到大學教育。

張哲熙表示，紐約市目前面臨的另一大問題是住房危機，居住成本太高讓移民的美國夢越來越難實現；他說，目前市府解決住房問題只著重房東和租客兩方，其實還應把提供貸款的銀行納入租房租房政策監管，在房貸方面提供寬鬆政策，「許多小房東都依靠租金生活，如果因租約條款對房東太苛刻，房屋難以出租而導致失去租金收入無法還貸，就失去了美國夢，因此房屋政策也須兼顧小房東利益。」