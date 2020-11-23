太複雜！ 市議會少數族裔黨團 籲推遲排序複選制

市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團呼籲排序複選制投票推遲兩年實施。（本報檔案照）

市議會非洲裔、西語裔和亞裔 黨團(Black, Latino and Asian Caucus)日前致信市議長張晟(Corey Johnson)，要求將原定在2021年市級選舉中計畫採用的排序複選制投票 (Ranked-Choice Voting)推遲兩年實施，認為這一投票機制太過複雜，在疫情 下無法讓少數族裔社區充分了解，貿然推進可能降低少數族裔選民的投票率。

紐約市曾在2019年普選中舉行公投，決定從2021年開始在市級選舉中採用排序複選制投票；該制度下，選民將能夠按照自己的偏好對最多五名參選人進行排序，如果沒有任何候選人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的參選人將會被淘汰，並且選擇該參選人的選民的投票轉移到他們選擇的第二選擇參選人；此流程將會重複進行，直到剩下兩名參選人為止，屆時得票最多的參選人將會贏得選舉。

市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團副主席米勒(Daneek Miller)表示，若要推遲實施排序複選制，市議會必須通過一項新法案並由市長簽署；他認為，此舉並非有違選民意願，並指出如果貿然實施，會有大量少數族裔選民因為不了解如何投票而不去投票。

信中表示，市選舉委員會(Board of Elections)此前在籌備提前投票和不在籍投票時就陷入混亂，因此可以相信選舉委員會無法在幾個月內就能準備好實施排序複選制投票，在疫情之下更不利於推行這項複雜的投票機制；「選舉委員會多年來工作不力已經夠讓大量少數族裔選民認為是壓制選民，例如不在籍選票郵寄拖延、投遞錯誤、投票站排長隊等。」

目前張晟並未對此作出回應；市選舉委員發言人巴斯奎斯(Valerie Vazquez)則表示，選舉委員會已經準備好實施排序複選制投票，而且將開始外展宣傳和人員培訓，沒有理由拖延；而州選舉委員會聯合主席凱爾納也反對推遲，排序複選製的實施已經拖延太久，「這樣投票將讓選舉更加公平。」