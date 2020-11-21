紐約州參議員郭納德險勝謝票 布魯諾認敗

郭納德20日早晨7時便來到77街地鐵站，向支持的選民謝票並派發口罩，呼籲大眾持續防疫。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)在投票日點票結果原落後對手布魯諾(Vito Bruno)，但加計不在籍選票後，以超越3000多張的選票後來居上，確定連任；郭納德20日早上到貝瑞吉地鐵站 向選民謝票，並派發免費口罩。

郭納德20日早晨7時就到77街地鐵站，向支持他的選民謝票同時派發口罩，呼籲大眾持續防疫；他說在選舉日時已預料會落後，但相信不在籍選票清點之後，對翻盤依然有很大信心；雖然至今仍有四、五百張選票尚未統計，但他已勝出對手3500張選票，已確定連任。

先前共和黨 對手一直以布碌崙(布魯克林)南區治安變差為由，抨擊是因為郭納德支持保釋改革法，進而造成當地犯罪率上升；為此郭納德回應，對手在競選期間散布很多有關他的不實消息，故意詆毀他。

他說，這些議題是共和黨人故意政治化，他解釋自己支持削減警局經費、舉行抗議示威的初衷，都是出於正當理由，卻被對手大作文章，扭曲他的意思；他強調作為民選官員，由始至終以保衛社區安全為先，對於大眾不滿的保釋改革法，他也將重新思考利弊，若出現問題肯定會採取行動。

郭納德表示，現在住房、醫療、食物、教育和經濟等都因疫情受到影響，接下來將把重點放在幫助社區從疫情中恢復；他提到除了向聯邦政府取得協助外，在地方也應該採取必要行動，雖然目前還未有具體計畫，但一直跟相關人員商討中。

面對不在籍選票的統計結果，布魯諾也發布聲明承認敗選，「我們沒有贏得這場競選，但仍感謝投給我的4萬5000名選民以及共和黨人」。