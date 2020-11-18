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不在籍選票翻身…南布碌崙州參議員郭納德連任

記者黃伊奕／紐約報導

此次大選布碌崙(布魯克林)南區面臨有大面積翻紅倒向共和黨的可能，但隨著不在籍選票清點接近尾聲，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)等多位民主黨籍民選官員反敗為勝，成功連任。

在上屆選舉中打敗資深共和黨籍前州參議員高頓(Marty Golden)的郭納德(Andrew Gounardes)，開票初期落後毫無政治背景的商人布魯諾(Vito Bruno)4850票；但17日不在籍選票清點接近尾聲後，郭納德後來居上、領先2000多票，雖還剩下2000多票未完成清點，但已無法改變結果。

郭納德連任成功，他表示勝利不僅屬於他，也屬於所有支持他、幫助他實現這一目標的人們，接下來他將和大家一起致力解決住房、醫療、經濟、教育等挑戰，代表大家在州府繼續努力。

原州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)也憑著不在籍選票成功翻身，領先398張選票，但因差距不大暫未宣布勝選，等待選舉局宣布最終結果。

不在籍選票清點之前，該選區共和黨籍挑戰者蘇斯卡(Mark Szuszkiewicz)共獲得近1萬8000張選票，以54%的得票率暫時領先，並單方面宣布勝選；現在雖被反超，他表示還有500張宣誓書選票(affidavit ballot)和400張選票挑戰(ballot challenges)，認為自己仍有機會獲勝。

但是國會眾議員羅斯(Max Rose)以42.1%對57.9%，大幅度落後共和黨籍挑戰者瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，3萬7000張選票差距難以通過不在籍選票改變結果，他此前已公開承認敗選，使他所在的選區成為布碌崙南區唯一確定翻紅的選區。

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