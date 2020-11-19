不在籍選票翻身…長島民主黨州參議員高蘭連任

隨著不在籍選票的開出，選區覆蓋長島 兩郡交界處的紐約州參議會第五選區的選情出現反轉，大選日當晚落後共和黨 對手1萬3000多票的民主黨 州參議員高蘭(Jim Gaughran)18日宣布勝選；共和黨候選人史密斯(Edmund Smyth)隨即承認敗選，並發聲明祝賀高蘭。

高蘭在大選日當晚以1萬3844票落後史密斯，在納蘇郡(Nassau County)的不在籍選票計入後，高蘭又獲得9372票，與對手的差距縮小；18日上午，蘇福克郡(Suffolk County)的不在籍選票開出約六成後，高蘭獲得約4800張選票，票數反超對手。

民主黨人表示，雖然該選區仍有7000餘張不在籍選票尚未計算，但這些選民中，民主黨選民人數是共和黨的兩倍，幾乎可以說高蘭已經勝選。

高蘭18日在長島花園市(Garden City)開記者會表示，在他2018年上任前，此職位數十年來都是共和黨人，「我很榮幸能夠連任，感謝選民的支持，我會繼續為長島和整個紐約州而戰。」

3日大選日之夜，親自投票選票開出後，長島呈現「紅潮」，多名共和黨候選人的得票數領先；高蘭成為長島選區第五位通過不在籍選票扭轉選舉夜落後之勢的民主黨候選人，其他四人包括聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、州參議員托馬斯(Kevin Thomas)、州眾議員格里芬(Judy Griffin)和西利蒂(Gina Sillitti)。

選舉結果尚未全部出爐，高蘭的獲勝使民主黨仍保有贏得州參議會「超級多數」(super majority)席位的機會，即63席中的三分之二。