我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

亞當斯宣布參選紐約市長 分享兒時遭警察施暴的經歷

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯18日發布宣傳影片，正式宣布參選紐約市長。(視頻截圖)
亞當斯18日發布宣傳影片，正式宣布參選紐約市長。(視頻截圖)

2021年紐約市長選舉已有多人有意角逐，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)18日發布三支宣傳影片宣布參選下任市長；影片中他分享自己小時候與哥哥遭警察暴力對待的經歷，也是他後來加入紐約市警(NYPD)的主因，想通過內部力量進行改革，堅信自己是市長的有力人選。

60歲的亞當斯是土生土長的布碌崙人，曾作為紐約市警服務社區22年，退休後開始從政；2006年獲選代表部分日落公園的第20選區州眾議員，在職長達四屆，2013年底當選布碌崙區長，服務至今。

亞當斯競選團隊18日發表三支宣傳影片，亞當斯在其中一支影片談到曾被警察虐待的經歷，「現在很多人不斷討論警察暴力(police brutality)，我想告訴你們我是這麼熬過來的」；當時15歲的亞當斯和哥哥無故被一名警員帶到皇后區牙買加(Jamaica)的103分局內，「想不想嚐嚐被揍的滋味?」該名警員說完後對他們暴打一頓，最終母親現身解救。

亞當斯表示，這個經歷帶給他巨大痛苦，一念之間很有可能走偏，所幸身邊的人及時將他拉回來；他也因此決心成為一名警察，想從內部改變這種系統性的種族主義，「我將痛苦化成動力，想幫助更多像我這樣的人」。

在其他兩支影片中，亞當斯提到槍枝暴力、新冠肺炎疫情等問題，並歸咎於市府的領導力不足，「不管是疫情或治安問題，都讓我們感到不安全，很多時候市府的領導卻讓狀況加劇，造成不公平現象」；他指出，在疫情下少數族裔受到的傷害更嚴重，死亡率更高。

2021年紐約市長選舉已有不少參選人，除了亞當斯外，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人均在名單上；外傳前華裔總統參選人楊安澤也有意加入角逐，另一位已確定參選的華裔是出生於上海的LGBTQ維權人士Julia Qing Reaves。

編輯推薦

紐約市 警察 布碌崙

上一則

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎

下一則

紐約市公校開又關 家長憂子女身心健康

延伸閱讀

民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福

布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福
非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
憂報復記者 市議員提案取消市警審批記者證權力

憂報復記者 市議員提案取消市警審批記者證權力
布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除

布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除
布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA

布碌崙區長鼓勵市民乘公共交通 支持MTA

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光