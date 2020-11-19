亞當斯宣布參選紐約市長 分享兒時遭警察施暴的經歷

亞當斯18日發布宣傳影片，正式宣布參選紐約市長。(視頻截圖)

2021年紐約市 長選舉已有多人有意角逐，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)18日發布三支宣傳影片宣布參選下任市長；影片中他分享自己小時候與哥哥遭警察 暴力對待的經歷，也是他後來加入紐約市警(NYPD)的主因，想通過內部力量進行改革，堅信自己是市長的有力人選。

60歲的亞當斯是土生土長的布碌崙人，曾作為紐約市警服務社區22年，退休後開始從政；2006年獲選代表部分日落公園的第20選區州眾議員，在職長達四屆，2013年底當選布碌崙區長，服務至今。

亞當斯競選團隊18日發表三支宣傳影片，亞當斯在其中一支影片談到曾被警察虐待的經歷，「現在很多人不斷討論警察暴力(police brutality)，我想告訴你們我是這麼熬過來的」；當時15歲的亞當斯和哥哥無故被一名警員帶到皇后區牙買加(Jamaica)的103分局內，「想不想嚐嚐被揍的滋味?」該名警員說完後對他們暴打一頓，最終母親現身解救。

亞當斯表示，這個經歷帶給他巨大痛苦，一念之間很有可能走偏，所幸身邊的人及時將他拉回來；他也因此決心成為一名警察，想從內部改變這種系統性的種族主義，「我將痛苦化成動力，想幫助更多像我這樣的人」。

在其他兩支影片中，亞當斯提到槍枝暴力、新冠肺炎疫情等問題，並歸咎於市府的領導力不足，「不管是疫情或治安問題，都讓我們感到不安全，很多時候市府的領導卻讓狀況加劇，造成不公平現象」；他指出，在疫情下少數族裔受到的傷害更嚴重，死亡率更高。

2021年紐約市長選舉已有不少參選人，除了亞當斯外，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人均在名單上；外傳前華裔總統參選人楊安澤也有意加入角逐，另一位已確定參選的華裔是出生於上海的LGBTQ維權人士Julia Qing Reaves。