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劉林劍虹選華埠市議員 國會眾議員背書

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(左五)17日獲得維樂貴絲和梅隆尼背書支持。圖為日前維樂貴絲(左二)和劉林劍虹及多位民選官員造訪華埠，聽取社區意見。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(左五)17日獲得維樂貴絲和梅隆尼背書支持。圖為日前維樂貴絲(左二)和劉林劍虹及多位民選官員造訪華埠，聽取社區意見。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選第一選區市議員的劉林劍虹，17日獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)及梅隆尼(Carolyn Maloney)背書，劉林劍虹當日也表示，自她宣布參選後，獲得支持者踴躍捐款，籌得款項再加上市選舉局提供給競選人的相對基金(Matching Fund)，她在四個月內所獲捐款已達到規定的24萬1000元競選金額上限。

劉林劍虹表示，她一生都在為曼哈頓華埠及下城而戰，如今城市正在思考要如何從新冠肺炎疫情後復甦，而她已經準備好將自己的能力及經驗投入到社區，將勞工家庭、小企業主，以及弱勢族群放在第一位。

維樂貴絲對自己的背書感到自豪，她說，很少會看到有人願意像劉林劍虹如此無私對社區的付出；「多年來，劉林劍虹出現在社區中為社區奮鬥，在疫情期間更看到她為了小商家站出來，並未弱勢者送菜送餐，她是如今下城地區需要的領袖。」

梅隆尼說，劉林劍虹是社區的倡導者，更是孜孜不倦的領導者，她過往的經驗將能夠造福下城地區，「現在我們比以往任何時候都需要像劉林劍虹這樣的領導人，她能夠支持小商家、爭取可負擔住房、增加醫療保健機會，並改善我們的學校。」

劉林劍虹感謝維樂貴絲和梅隆尼的支持，表示期待與他們合作，為曼哈頓下城小商業帶來他們需要的幫助、解決可負擔住房危機和糧食問題、改善學校，為社區創造更好的未來。

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