參選曼哈頓檢察官 梁露希訪華埠
曼哈頓地區檢察官參選人梁露希(Lucy Lang)17日拜訪紐約中華公所，表示該職位不僅要承擔司法起訴職責，還需深入社區、透過教育方式預防犯罪、幫助罪犯改過自新；她指出，由於新冠肺炎疫情，看到針對亞裔的歧視犯罪案增加、公共安全問題嚴重，而改善該問題，也是下一任曼哈頓地區檢察官的職務內容。
(影音來源：記者顏嘉瑩)
出生在猶太家庭的梁露希表示，她與華人社區關係深厚，同樣都是少數族裔，深知在仇恨犯罪中成為受害者的感受；她說，疫情開始後，亞裔被外界針對，仇恨犯罪和歧視案不光在紐約，在全美都頻頻發生，要改善這樣的公共安全問題，唯有透過教育以及與社區密切連繫才能解決。
梁露希說，她當選後將會創建一個多元包容的辦公室環境；她表示，目前擁有500名助理檢察官的曼哈頓地區檢察官辦公室，僅有少數的助理檢察官為有色人種，華裔更是少數中的少數，「我承諾若當選後，檢察官辦公室的組成，將會反映紐約市人口結構，服務不同社區的不同需求。」
過去曾任助理檢察官的梁露希，與哥倫比亞大學及市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)在2017年開設首個「監獄大學」課程，將助理檢察官與被監禁的學生聚集在一起，共同研究刑法。
梁露希舉例，有一次她透過該課程和學生溝通，才知道糧食券(SNAP)申請需要八周才能通過，意味著犯人在出去後的兩個月沒有糧食券，在無法自力更生的情況下很可能再犯罪，在與社會局溝通後，改變做法，在犯人出獄的八周前就先替他們申請糧食券，等到出獄後就不需為了食物來源困擾；「就能減少可能的犯罪情形，這也是透過該課程才學到的。」
梁露希說，除了多位民選官員，她還獲得許多性侵受害者婦女的背書，未來將致力於維護種族及性別平等，提生所有紐約人在司法體系中的尊嚴，並將民眾安全做為優先事項。
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