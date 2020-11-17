長島國會議員選區反轉 民主黨蘇奧齊有望連任

郵寄選票開出三成，蘇奧齊反超共和黨對手。(本報檔案照)

華人居民較多的長島北岸和皇后區 東北部紐約州 國會第三選區，隨著郵寄選票開出，選情出現反轉，在大選日當晚得票數落後的民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，16日已反超共和黨 對手桑托斯(George Santos)約1萬3000票，有望成功連任。

皇后區和長島納蘇郡(Nassau County)上周開始計算不在籍選票(absentee ballot)，蘇奧齊代表的紐約州國會第三選區，截至16日開出30%不在籍選票，蘇奧齊獲得了其中的79%，扭轉了大選日當晚落後4000餘票的局勢，目前他的得票數已超過共和黨對手桑托斯約1萬3000票。

蘇奧齊預測他最終將以多出2萬票左右贏得選舉，「我還沒有宣布勝利，但我認為一旦所有選票計算完畢，我就會贏」，他說，「很期待能夠重返國會，我現在更加有信心。」

紐約地區國會選舉的不在籍選票很可能在本周完成計票，皇后區和納蘇郡11日開始計票，蘇福克郡16日開始計票。

蘇奧齊2016年當選國會眾議員，2018年擊敗共和黨對手成功連任。