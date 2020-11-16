福州子弟林煜參選市議員 華社支持

眾多社區華人出席支持林煜(一排右六)競選市議員。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園 第38選區市議員華裔 參選人林煜，15日在8大道華社舉行籌款會，眾多華社人士出席，支持這位年輕的「福州子弟」參政。

當日籌款會在布碌崙的金皇廷大酒樓舉行，林煜和妻子與競選團隊全數亮相；林煜出生於中國福州，表示自己年幼時和父母移民來美，就在日落公園生活到如今成家立業、育有一對兒女；父親是建築工人、母親是全職主婦，他表示深知本地移民、小商家維生的艱辛，自己也從小立志要為同胞、社區貢獻力量。

林煜表示，市議會38選區西語裔、華裔選民各占一半，但是華裔一直被忽視，當地華裔經驗的餐飲業眾多，而餐飲業發展好壞，直接關係到當地民生與就業；此次疫情對餐飲業打擊大，如何盡快幫助小商家的復甦也是他關注與努力的重點。

他也說，如果當選，將推動政府部門聘請更多雙語員工，幫助小商家與餐飲業者獲得更多的資源；他也將推動簡化政府辦事程序。

儘管疫情仍未過去，但林煜表示自己從未放慢競選腳步，雖然面臨一些困難，但不會放棄，在不到一年的競選中，將會更加積極帶動該區華人 參政熱情，扭轉華人投票率不高的現狀。

美國香港總商會常務副會長姜書棟表示，當地社區一直期待看到一個華裔出來競選，林煜是一個充滿激情的年輕人，其競選理念也十分符合本地華裔民眾需求，希望今後能看到更多像他一樣的華裔出來參選。

第38選區現任市議員萬齊家(Carlos Menchaca)將在明年任期滿，騰出的位置競爭激烈，目前已有五人參選，其中兩名是華人，除了林煜外，還有出生於洛杉磯華人家庭、民主黨左派的胡安行(Whitney Hu)。