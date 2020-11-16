我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

福州子弟林煜參選市議員 華社支持

記者黃伊奕／紐約報導
眾多社區華人出席支持林煜(一排右六)競選市議員。（記者黃伊奕／攝影）
眾多社區華人出席支持林煜(一排右六)競選市議員。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員華裔參選人林煜，15日在8大道華社舉行籌款會，眾多華社人士出席，支持這位年輕的「福州子弟」參政。

當日籌款會在布碌崙的金皇廷大酒樓舉行，林煜和妻子與競選團隊全數亮相；林煜出生於中國福州，表示自己年幼時和父母移民來美，就在日落公園生活到如今成家立業、育有一對兒女；父親是建築工人、母親是全職主婦，他表示深知本地移民、小商家維生的艱辛，自己也從小立志要為同胞、社區貢獻力量。

林煜表示，市議會38選區西語裔、華裔選民各占一半，但是華裔一直被忽視，當地華裔經驗的餐飲業眾多，而餐飲業發展好壞，直接關係到當地民生與就業；此次疫情對餐飲業打擊大，如何盡快幫助小商家的復甦也是他關注與努力的重點。

他也說，如果當選，將推動政府部門聘請更多雙語員工，幫助小商家與餐飲業者獲得更多的資源；他也將推動簡化政府辦事程序。

儘管疫情仍未過去，但林煜表示自己從未放慢競選腳步，雖然面臨一些困難，但不會放棄，在不到一年的競選中，將會更加積極帶動該區華人參政熱情，扭轉華人投票率不高的現狀。

美國香港總商會常務副會長姜書棟表示，當地社區一直期待看到一個華裔出來競選，林煜是一個充滿激情的年輕人，其競選理念也十分符合本地華裔民眾需求，希望今後能看到更多像他一樣的華裔出來參選。

第38選區現任市議員萬齊家(Carlos Menchaca)將在明年任期滿，騰出的位置競爭激烈，目前已有五人參選，其中兩名是華人，除了林煜外，還有出生於洛杉磯華人家庭、民主黨左派的胡安行(Whitney Hu)。

編輯推薦

華裔 華人 日落公園

上一則

郵寄選票開完 州眾議員布朗斯汀逆轉勝

下一則

川普不給紐約疫苗? 葛謨擬控告聯邦政府

延伸閱讀

布碌崙、皇后區天主教學校保持開放 不受政府規定影響

布碌崙、皇后區天主教學校保持開放 不受政府規定影響
民代致信葛謨 促在日落公園建風電廠

民代致信葛謨 促在日落公園建風電廠
布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福

布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福
日落公園59街地鐵站 無障礙電梯開通

日落公園59街地鐵站 無障礙電梯開通
北加福智擬建庫市據點 盼籌款購地

北加福智擬建庫市據點 盼籌款購地
布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開

布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白