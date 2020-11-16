郵寄選票開完 州眾議員布朗斯汀逆轉勝

布朗斯汀成功連任。(取自州眾議會網站)

皇后區 東北部紐約州 眾議會第26選區，隨著郵寄選票陸續開出，選情出現反轉，在大選日當晚得票數落後的民主黨州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，15日宣布擊敗共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)成功連任；布朗斯汀目前獲得超過四分之三的郵寄選票，也讓他從落後對手近1800票到反超約5000票。

布朗斯汀15日發聲明宣布贏得選舉，成功連任，感謝皇后區東北部居民的支持和信任，讓他能夠繼續服務社區及在州府為民眾發聲；他表示，儘管未來幾年會面臨很大挑戰，但他充滿信心，相信紐約州會完全恢復。

州眾議會第26選區涵蓋皇后區貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Dougalston)、白石鎮(Whitestone)等地，近些年華裔居民越來越多；3日現場投票 選票開出後，布朗斯汀的得票率為47.6%，票數比共和黨對手薩克洛斯少1791票。

市選舉委員會(Board of Elections)共收到該選區1萬4563張不在籍投票(absentee ballot)，15日全部清點完畢後，布朗斯汀獲得超過75%的不在籍選票，反超對手。