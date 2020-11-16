民主黨被白思豪連累 布碌崙南區、史島「翻紅」

不少布碌崙南區民主黨民代此次競選連任慘遭滑鐵盧，被指受到白思豪的壞人緣所影響。(本報檔案照)

史泰登島、布碌崙(布魯克林)南區多個職位，民主黨 現任議員在爭取連任時遭共和黨 強烈阻擊，選情膠著，雖都寄望於不在籍選票的最終統計結果，但多恐翻盤無望，布碌崙南區或將迎來全面「翻紅」；政治分析人士將民主黨此次滑鐵盧歸咎於市長白思豪 (Bill de Blasio)，指他的政策讓原本已較為保守的該區對民主黨大為不滿，連累到該區的民主黨籍民代。

代表史泰登島第11選區的現任民主黨國會眾議員羅斯(Max Rose)在此次連任競選中已承認敗給共和黨對手，他在競選中就堅定與白思豪畫清界線，在廣告中稱他為「紐約市有史以來最爛市長」，希望免受白思豪壞人緣的波及，可惜最終未奏效。

他的挑戰者瑪麗奧(Nicole Malliotakis)則表示，「我覺得大眾認為全市在白思豪領導下變得太左，他們顯然通過投票發出一個信息，要重新恢復法治社會」。

在目前開票結果中也領先第22選區現任民主黨籍州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的政治新手布魯諾(Vito Bruno)，也「感謝」白思豪對其競選帶來的幫助，「他大概是有史以來最沒有人緣的市長，布碌崙南區的選民大多都對他充滿敵意，所有跟他有一絲關聯的人都受到牽扯」。

康尼島第46選區民主黨州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)，也被完全是政治素人的共和黨挑戰者Mark Szuszkiewicz打敗，得票率分別是54%對比46%。

政治分析師申科夫(Hank Sheinkopf)說，民主黨執政的紐約市府和州府一系列反警政策，讓歷史上較為保守、支持警察的該地選民大舉轉向共和黨。

市長辦公室發言人Bill Neidhardt則在回應這些指控時為白思豪辯解，指責有心人士故意針對和詆毀白思豪；他說，共和黨和代表大企業利益的民主黨人(Corporate Democrats)最喜歡指著他人批評，「但將一個全國發展的趨勢賴在我們身上，這是最可悲的」。