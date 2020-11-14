民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

一份針對政界人士的非正式民調顯示，目前市主計長斯靜格當選新一任紐約市長的呼聲最高。（美聯社）

紐約市 2021年將舉行市長選舉，一份針對政界人士的民調 顯示，目前市主計長斯靜格(Scott Stringer)在民調中領先，排名第二的是布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)；同時，有超過80%的人認為現任市長白思豪 (Bill de Blasio)政績不及平均水平，甚至是史上最差。

這份民調由政治新聞機構City & State與霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)做出，在線上調查了669名紐約政界內部人士，包括政治寫手和市府、市議會幕僚；調查顯示，有高達30%認為斯靜格將當選，認為亞當斯將當過選的占17%.

排在其後的分別非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)和白思豪前顧問威利(Maya Wiley)，支持率均為8%，前退伍軍人服務局局長蘇盾(Loree Sutton)和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)各為5%，其餘候選人均低於3%。

而政界人士被問到誰當選對紐約市最好時，斯靜格的支持率仍然排在第一，但領先幅度縮小：有16%的人認為斯靜格是最好選擇，12%的人則選擇亞當斯，莫拉萊斯和馬奎爾各為10%，13%的人認為以上候選人均非最佳選擇。

此外，調查還問道針對現任市長白思豪的評價以及他留下的的政治遺產；有83%的受訪者認為，白思豪作為市長的表現將被認為低於平均水平，甚至是史上最差市長，僅有2%的人認為白思豪的表現好於大部分歷任市長，沒人認為他是史上最佳市長。