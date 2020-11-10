布碌崙南區選情膠著 郵寄選票成「翻紅」關鍵
紐約市選舉局10日起開始計算郵寄選票，雖然已不會影響到總統選舉結果，但布碌崙(布魯克林)南區多個華裔集中選區職位民主黨現任民代和共和黨挑戰者之間選情膠著，郵寄選票的計票將決定這幾個選區是否變天「翻紅」。
紐約市的眾多郵寄選票10日起開始計票，根據州選舉委員會規定，紐約市選舉局必須在28日前完成全部選票統計工作。
布碌崙南區包括代表貝瑞吉和史泰登島的現任第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)、第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、第46選區州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)，目前均落後共和黨挑戰者；他們都堅稱在郵寄選票仍未清點前，拒絕認輸。
此次大選，紐約市郵寄選票占總票數的一大部分；據統計，挑戰羅斯的共和黨候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)目前以3萬7158張選票領先，而該選區有4萬8259張尚未統計的郵寄選票，預估有57%來自民主黨籍選民。
目前也暫時落後共和黨挑戰者布魯諾(Vito Bruno)6035票的郭納德，表示其選區剩餘的約1萬3000張郵寄選票中，有至少8971張來自登記為民主黨的選民；郭納德辦公室認為仍有很大希望贏得此次選舉。
弗朗特斯所在的選區包括貝瑞吉、戴克高地、康尼島等地，過去長達80年為民主黨掌控，但是此次共和黨籍挑戰者蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)領先了弗朗特斯近3000票，但是該選區仍有7081張不在籍選票，其中4525張選票來自民主黨選民。
編輯推薦
上一則
常飲綠健飲 健康常相伴
下一則
FB留言