布碌崙南區選情膠著 郵寄選票成「翻紅」關鍵

布碌崙南區多個選區選情膠著。(本報檔案照)

紐約市 選舉局10日起開始計算郵寄選票，雖然已不會影響到總統選舉結果，但布碌崙(布魯克林)南區多個華裔集中選區職位民主黨 現任民代和共和黨 挑戰者之間選情膠著，郵寄選票的計票將決定這幾個選區是否變天「翻紅」。

紐約市的眾多郵寄選票10日起開始計票，根據州選舉委員會規定，紐約市選舉局必須在28日前完成全部選票統計工作。

布碌崙南區包括代表貝瑞吉和史泰登島的現任第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)、第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、第46選區州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)，目前均落後共和黨挑戰者；他們都堅稱在郵寄選票仍未清點前，拒絕認輸。

此次大選，紐約市郵寄選票占總票數的一大部分；據統計，挑戰羅斯的共和黨候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)目前以3萬7158張選票領先，而該選區有4萬8259張尚未統計的郵寄選票，預估有57%來自民主黨籍選民。

目前也暫時落後共和黨挑戰者布魯諾(Vito Bruno)6035票的郭納德，表示其選區剩餘的約1萬3000張郵寄選票中，有至少8971張來自登記為民主黨的選民；郭納德辦公室認為仍有很大希望贏得此次選舉。

弗朗特斯所在的選區包括貝瑞吉、戴克高地、康尼島等地，過去長達80年為民主黨掌控，但是此次共和黨籍挑戰者蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)領先了弗朗特斯近3000票，但是該選區仍有7081張不在籍選票，其中4525張選票來自民主黨選民。