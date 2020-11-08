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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登勝選 中國留學生：盼美中關係和諧發展

記者顏潔恩／紐約報導
中國留學生煜彤拿著相機抵達巴克萊中心現場，記錄這歷史性的一刻。(記者顏潔恩/攝影)
中國留學生煜彤拿著相機抵達巴克萊中心現場，記錄這歷史性的一刻。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)7日多地出現民眾集會，歡慶民主黨總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)與副總統候選人賀錦麗達到勝選門檻，將當選第46屆美國總統與副總統；由騎車愛好人士組成的「街頭騎士」(Street Riders NYC)當天在巴克萊中心(Barclays Center)外聚集，出席活動的中國留學生表示，對川普下台感到開心，希望在新總統領導下，美中關係能和諧發展，改善在美華人和移民的處境。

不滿明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白警壓頸致死，紐約騎車人士6月創辦組織「街頭騎士」，在全市發起和參與「黑人的命也是命」(BLM)示威活動；當天自下午2時起，該組織也為慶祝白登當選總統、川普下台，號召上百名成員聚集在巴克萊中心外，騎車遊行表達興奮之情。

民眾聚集在巴克萊中心歡呼川普下台。(記者顏潔恩/攝影)
民眾聚集在巴克萊中心歡呼川普下台。(記者顏潔恩/攝影)

「今天是值得慶祝的一天，但是別忘了非洲裔在美國還是得到不公平對待。」來自加州的華裔張John表示，白登能當選要歸功於非洲裔的支持，希望在他的領導不再挑起種族矛盾；他說自己其實不太支持白登的政見，但比這個更重要的是「將川普選下來」，真心希望美國能走向好的發展。

「黑人的命也是命」支持者聚集在巴克萊中心，歡慶川普下台。(記者顏潔恩/攝影)
「黑人的命也是命」支持者聚集在巴克萊中心，歡慶川普下台。(記者顏潔恩/攝影)

在曼哈頓大學攻讀金融系的煜彤拿著相機抵達現場，記錄這歷史性的一刻，她說雖然自己沒有投票權，但作為留學生非常關心美國政治發展，川普下台感到非常開心；她認為川普執政時推出的移民政策都是走向愈來愈封鎖的狀態，對在美華人造成傷害，且川普近兩年來激起種族分裂、對女性的不尊重，讓她感到尤其憤怒。

民眾聚集在巴克萊中心歡呼川普下台。(記者顏潔恩/攝影)
民眾聚集在巴克萊中心歡呼川普下台。(記者顏潔恩/攝影)

「美中作為世界兩大強國，把關係搞僵對誰都不好。」她表示，希望白登上台能讓美中關係和諧，也讓華人和移民在美國的處境得到改善。

「黑人的命也是命」支持者聚集在巴克萊中心，歡慶川普下台。(記者顏潔恩/攝影)
「黑人的命也是命」支持者聚集在巴克萊中心，歡慶川普下台。(記者顏潔恩/攝影)

越南籍阮艾米(Amy Nguyen)表示，自己的父母其實都是共和黨籍選民，因反對墮胎運動而繼續支持川普，但她本身覺得白登的政見更符合她的想法，「美國是時候有新的領導人，真正為國家帶來良好的改變」。

越南籍阮艾米覺得白登的政見更符合她的想法，「美國是時候有新的領導人，真正的為國家...
越南籍阮艾米覺得白登的政見更符合她的想法，「美國是時候有新的領導人，真正的為國家帶來良好的改變」。(記者顏潔恩/攝影)

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